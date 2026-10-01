Todo lo que tenés que saber sobre Benín, el rival de Argentina en el adiós de Messi

Messi se despide este martes de la Selección Argentina.

El encuentro frente al seleccionado africano tendrá un condimento especial, ya que será el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante el público local. Para la jornada también fueron invitados los campeones del mundo en Qatar 2022, aunque Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán participar debido a que la Roma no les concedió permiso para viajar.