Todo lo que tenés que saber sobre Benín, el rival de Argentina en el adiós de Messi
El seleccionado dirigido por Scaloni cierra la ventana de amistosos ante Benín, en un encuentro que marcará la despedida de Messi.
La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20, en el estadio Monumental, en el que será el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El duelo será transmitido por TyC Sports y Telefe y marcará el cierre de la actividad durante esta ventana internacional.
Benín llega dirigido por el alemán Gernot Rohr, quien está al frente del seleccionado desde 2023. El equipo comenzó con buenos resultados su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027: empató 1-1 con Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania. Además, en la última Copa Africana de Naciones alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió 3-1 ante Egipto.
La selección de Benín, conocida como "Los Guepardos", nunca disputó una Copa del Mundo. Su mejor actuación histórica fue en la Copa Africana de Naciones 2019, cuando llegó hasta los cuartos de final. En aquella edición eliminó a Marruecos en los octavos de final y luego cayó ante Senegal. El encuentro ante Argentina será, además, el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
Luego de vencer a Bolivia en Córdoba, la Selección Argentina regresó a Buenos Aires para continuar con su preparación. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá dos compromisos en el estadio Monumental: primero enfrentará a Burkina Faso este sábado desde las 21, mientras que el martes 6, a las 20, cerrará la ventana de amistosos ante Benín.
El encuentro frente al seleccionado africano tendrá un condimento especial, ya que será el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante el público local. Para la jornada también fueron invitados los campeones del mundo en Qatar 2022, aunque Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán participar debido a que la Roma no les concedió permiso para viajar.
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