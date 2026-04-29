Caracas vs. Racing, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El equipo argentino, además, deberá afrontar el compromiso con bajas sensibles. Las lesiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa obligan a Costas a reconfigurar su estructura, perdiendo dos piezas fundamentales tanto en ataque como en el mediocampo.

El rival, Caracas, tampoco llega en un contexto ideal, aunque intentará hacerse fuerte en su casa. El conjunto venezolano quedó eliminado del Torneo Apertura local pese a cerrar con una victoria ante Rayo Zuliano, un desenlace que derivó en la salida de Fernando Aristeguieta como entrenador. De manera interina, Henry Meléndez tomó las riendas del equipo.

En la Sudamericana, sin embargo, los venezolanos han mostrado otra cara. Se mantienen invictos tras empatar en su debut frente a Botafogo y vencer a Independiente Petrolero, resultados que los mantienen competitivos en la zona. Con ese envión, buscarán aprovechar las dudas de Racing para dar un golpe importante.

Así, el panorama es claro: la visita necesita ganar. No solo para escalar posiciones en el Grupo E, sino también para transformar las críticas en respaldo y encarar lo que viene con otro ánimo. En la próxima fecha, visitará a Botafogo el miércoles 6 de mayo a las 21.30, mientras que el local viajará para enfrentar a Independiente Petrolero el martes 5 a las 19.

Caracas vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez .

Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. . Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Caracas vs. Racing: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).

Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela). Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Andrés Matonte (URU). VAR: Cristhian Ferreyra (URU).

Cristhian Ferreyra (URU). TV: DSports.