Boca frenó su racha invicta de 14 partidos en Brasil y deberá empezar de nuevo
La derrota ante Cruzeiro no solo significó un tropiezo en la Copa Libertadores, sino también el final de una destacada serie de cotejos sin perder en el ciclo actual.
El traspié de Boca en Belo Horizonte dejó más que un resultado adverso. La derrota por 1-0 frente a Cruzeiro, en el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, puso fin a una racha positiva que había logrado consolidarse en las últimas semanas y que ubicaba al equipo entre los mejores registros del club en lo que va del siglo.
Hasta ese encuentro, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda acumulaba 14 partidos sin conocer la derrota, una marca que le permitió posicionarse como el séptimo invicto más extenso en el siglo XXI. La serie había tomado forma tras el triunfo ante Defensa y Justicia y reflejaba un período de estabilidad que, si bien no siempre estuvo acompañado por un juego brillante, sí mostraba solidez en los resultados.
Sin embargo, ese recorrido encontró su límite en Brasil. En un partido complejo, condicionado por la expulsión de Adam Bareiro antes del entretiempo, no logró sostener el empate y terminó cediendo sobre el final. El gol de Cruzeiro a los 83 minutos selló una derrota que cortó abruptamente la racha y obligará al equipo a reconstruir su camino desde cero.
Más allá del dato estadístico, la caída dejó sensaciones preocupantes. El rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo esperado y el equipo volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras de gol, algo que no venía siendo un problema en partidos anteriores. Además, el contexto del encuentro, con decisiones arbitrales discutidas y un clima tenso, no ayudó a encontrar respuestas dentro del campo.
En la historia reciente del club, la racha que ahora quedó atrás se ubica lejos del récord absoluto, que sigue en manos del ciclo de Julio César Falcioni, con 36 partidos invicto entre 2011 y 2012. Aun así, el registro alcanzado por el equipo de Úbeda tenía valor, sobre todo por el momento en el que se produjo.
Ahora, el desafío será inmediato. El club de la Ribera deberá enfocarse en su próximo compromiso frente a Central Córdoba, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura, con la necesidad de recuperar la confianza y dejar atrás el golpe sufrido en la Libertadores. Porque más allá de los números, el impacto de una derrota como esta obliga a reaccionar rápido para no comprometer los objetivos de la temporada.
Los invictos más largos de Boca en el siglo XXI
- Julio César Falcioni - 36 partidos (2011/12)
- Alfio Basile y Ricardo La Volpe - 23 partidos (2006)
- Rodolfo Arruabarrena - 18 partidos (2015)
- Julio César Falcioni - 16 partidos (2012)
- Miguel Ángel Russo - 16 partidos (2020)
- Hugo Ibarra - 15 partidos (2022)
- Claudio Úbeda - 14 partidos (2026)
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