Boca frenó su racha invicta de 14 partidos en Brasil y deberá empezar de nuevo

boca ostojich 1

En la historia reciente del club, la racha que ahora quedó atrás se ubica lejos del récord absoluto, que sigue en manos del ciclo de Julio César Falcioni, con 36 partidos invicto entre 2011 y 2012. Aun así, el registro alcanzado por el equipo de Úbeda tenía valor, sobre todo por el momento en el que se produjo.

Ahora, el desafío será inmediato. El club de la Ribera deberá enfocarse en su próximo compromiso frente a Central Córdoba, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura, con la necesidad de recuperar la confianza y dejar atrás el golpe sufrido en la Libertadores. Porque más allá de los números, el impacto de una derrota como esta obliga a reaccionar rápido para no comprometer los objetivos de la temporada.

Los invictos más largos de Boca en el siglo XXI

Julio César Falcioni - 36 partidos (2011/12) Alfio Basile y Ricardo La Volpe - 23 partidos (2006) Rodolfo Arruabarrena - 18 partidos (2015) Julio César Falcioni - 16 partidos (2012) Miguel Ángel Russo - 16 partidos (2020) Hugo Ibarra - 15 partidos (2022) Claudio Úbeda - 14 partidos (2026)