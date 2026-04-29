Las disculpas de Adam Bareiro tras la expulsión que complicó a Boca en la Copa Libertadores

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El propio Claudio Úbeda también se refirió al arbitraje, aunque optó por la cautela. “Sinceramente, no quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro. Creo que está a la vista de todos cómo fue el arbitraje, prefiero no abrir opinión. En un partido de Libertadores tan importante, fueron demasiadas tarjetas amarillas tempranas y eso condicionó el resto", señaló el entrenador, dejando entrever su disconformidad.

La expulsión de Bareiro no solo afectó el resultado inmediato, sino que también interrumpió el buen momento personal del delantero, que acumulaba seis goles en 13 partidos. Ahora, con la autocrítica ya expresada, el paraguayo buscará dar vuelta la página y recuperar su lugar como una pieza clave en el equipo.