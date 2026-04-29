Las disculpas de Adam Bareiro tras la expulsión que complicó a Boca en la Copa Libertadores
El delantero paraguayo utilizó sus redes sociales para disculparse con los hinchas y sus compañeros luego de ver la roja ante Cruzeiro en un partido que terminó en derrota.
La caída de Boca frente a Cruzeiro por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026 dejó varias secuelas, pero una de las más resonantes fue la expulsión de Adam Bareiro en el cierre del primer tiempo. El delantero paraguayo, consciente de su responsabilidad en un momento clave del encuentro, no tardó en manifestarse públicamente y eligió hacerlo con un mensaje directo y autocrítico.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante de 29 años dejó en claro su arrepentimiento. "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis erorres para poder seguir ayudando a mis compañeros”, expresó, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
El contexto del partido explica en gran medida el impacto de su salida. En un duelo marcado por la tensión y la polémica actuación del árbitro Esteban Ostojich, fue expulsado a los 46 minutos tras recibir dos tarjetas amarillas que despertaron discusión. La primera llegó por un leve roce en una disputa aérea con Gerson, mientras que la segunda se produjo luego de un contacto con Christian, quien cayó al suelo tras un movimiento del delantero en su intento por proteger la pelota.
La decisión del juez condicionó de lleno el desarrollo del encuentro. El Xeneize, que hasta ese momento buscaba asentarse en el juego tras una primera etapa intensa, debió afrontar todo el complemento con un hombre menos. A pesar del esfuerzo colectivo por sostener el empate, el equipo terminó cediendo sobre el final y cayó por 1-0, en un resultado que dejó un sabor amargo.
El propio Claudio Úbeda también se refirió al arbitraje, aunque optó por la cautela. “Sinceramente, no quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro. Creo que está a la vista de todos cómo fue el arbitraje, prefiero no abrir opinión. En un partido de Libertadores tan importante, fueron demasiadas tarjetas amarillas tempranas y eso condicionó el resto", señaló el entrenador, dejando entrever su disconformidad.
La expulsión de Bareiro no solo afectó el resultado inmediato, sino que también interrumpió el buen momento personal del delantero, que acumulaba seis goles en 13 partidos. Ahora, con la autocrítica ya expresada, el paraguayo buscará dar vuelta la página y recuperar su lugar como una pieza clave en el equipo.
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