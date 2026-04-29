Preocupación total: Nico González se lesionó y enciende alertas en la Selección Argentina

Pero el impacto no se limita al club español. En la Selección Argentina también siguen de cerca la evolución del jugador. A menos de dos meses del Mundial 2026, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni observa con atención la recuperación del delantero, consciente de que cualquier contratiempo físico en este tramo puede afectar la planificación.

El calendario que se perdería Nico González es exigente. Además de los dos partidos frente a Arsenal, tampoco estaría disponible para los encuentros de La Liga ante Valencia, Celta de Vigo, Osasuna y Girona. En el mejor de los casos, podría reaparecer en la última fecha frente a Villarreal o incluso en una hipotética final de la Champions, prevista para el 30 de mayo en Budapest.

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La situación también abre interrogantes sobre su futuro. El jugador se encuentra a préstamo desde Juventus desde agosto de 2025, en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria cercana a los 32 millones de euros bajo determinadas condiciones de participación. Sin embargo, en España ya se habla de posibles negociaciones para revisar ese monto.

No es la primera vez que una lesión muscular condiciona a Nico González en un momento clave. Ya había quedado fuera del Mundial de Qatar 2022 por un problema físico de último momento. Ahora, con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, vuelve a enfrentar una situación similar, que genera preocupación tanto en su club como en la Selección.