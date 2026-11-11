Carlos Babington, el ídolo de Huracán que fue jugador, técnico y presidente del Globo
Carlos Babington, que murió a los 77 años, fue campeón con Huracán en 1973, lo sacó dos veces de la B Nacional como DT y lo presidió desde 2006 hasta 2011.
Carlos Babington, que murió a los 77 años, tuvo con Huracán una relación que pocos tuvieron con un club: lo defendió como jugador, lo dirigió como técnico y lo condujo como presidente. Junto con Daniel Passarella en River, es de los pocos casos en el fútbol argentino que ocuparon los tres roles en una misma institución. En su despedida, el club lo definió como “uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino”.
El Inglés debutó en Primera en 1969 y fue el dueño de la camiseta número 10 del equipo de César Luis Menotti que ganó el Metropolitano 1973, el único título de su carrera como futbolista. Con más de un centenar de goles en el Globo, también jugó el Mundial de Alemania 1974 con la Selección Argentina. Ese mismo año se fue al fútbol alemán y en 1979 volvió a Parque Patricios, donde jugó hasta 1982. Después pasó por Tampa Bay Rowdies y se retiró en Junior de Barranquilla, en 1983.
Carlos Babington, el ídolo de Huracán que fue jugador, técnico y presidente del Globo
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Como entrenador tuvo cuatro etapas en Huracán y dos fueron para la historia del club: llevó al equipo de vuelta a Primera en 1990 y otra vez en 2000, tras sendos descensos. También dirigió a River, Racing, Banfield, Platense, Chacarita y León de México.
Babington presidente: del ascenso de 2007 a la salida en 2011
En 2006 llegó a la presidencia y al año siguiente Huracán volvió a Primera, con Antonio Mohamed en el banco, tras ganarle la promoción a Godoy Cruz. Durante su gestión llegaron Javier Pastore y Mario Bolatti, piezas del equipo que en 2009 peleó el Clausura hasta la última fecha ante Vélez. Su mandato terminó en julio de 2011, después del descenso de la temporada 2010-11. El vínculo con el club quedó roto: fue suspendido y luego expulsado como socio, y llevaba más de una década sin volver a la cancha. En una entrevista de 2024 había dicho que le entristecía no poder ir a ver al equipo.
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