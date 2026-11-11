Carlos Babington, el ídolo de Huracán que fue jugador, técnico y presidente del Globo

Babington presidente: del ascenso de 2007 a la salida en 2011

En 2006 llegó a la presidencia y al año siguiente Huracán volvió a Primera, con Antonio Mohamed en el banco, tras ganarle la promoción a Godoy Cruz. Durante su gestión llegaron Javier Pastore y Mario Bolatti, piezas del equipo que en 2009 peleó el Clausura hasta la última fecha ante Vélez. Su mandato terminó en julio de 2011, después del descenso de la temporada 2010-11. El vínculo con el club quedó roto: fue suspendido y luego expulsado como socio, y llevaba más de una década sin volver a la cancha. En una entrevista de 2024 había dicho que le entristecía no poder ir a ver al equipo.