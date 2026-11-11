De qué murió Carlos Babington
El exfutbolista, exentrenador y exdirigente falleció a los 77 años. Horacio Pagani reveló que estaba atrevesando un momento de mucho "estrés" por una mudanza.
El ámbito deportivo y los hinchas de Parque Patricios se vieron sacudidos este miércoles por la triste noticia del fallecimiento de Carlos Babington a los 77 años. Aunque la partida del emblemático ídolo de Huracán generó una profunda conmoción, por el momento no se conocen las causas oficiales de la muerte.
A la espera de información oficial, la triste noticia, confirmada por el club de Parque Patricios, incrementó la sorpresa entre sus allegados y seguidores.
“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, expresa el texto emitido por el "Globo".
El testimonio de Horacio Pagani y el estrés de Carlos Babington en los últimos meses
En el programa Estudio Fútbol de TyC Sports, el periodista Horacio Pagani, amigo cercano del exfutbolista, exentrenador y exdirigente, expresó su dolor por el inesperado desenlace y reveló detalles de sus conversaciones recientes, haciendo foco en el desgaste físico y emocional que venía atravesando el exdirigente.
"Él estaba bien, habíamos hablado hace unos días. Estuvo muy estresado en los últimos tiempos con una mudanza, no sé por qué. Una mudanza que duró como un año", relató Pagani conmovido en la pantalla de TyC Sports.
La huella imborrable de una leyenda del Globo
A la espera de precisiones sobre el motivo de su deceso, la figura de Babington es recordada por su aporte único a la historia de Huracán, donde dejó su marca imborrable en tres facetas: como jugador talentoso —campeón del inolvidable Metropolitano de 1973—, como director técnico y como presidente de la institución.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario