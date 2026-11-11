De qué murió Carlos Babington

La huella imborrable de una leyenda del Globo

A la espera de precisiones sobre el motivo de su deceso, la figura de Babington es recordada por su aporte único a la historia de Huracán, donde dejó su marca imborrable en tres facetas: como jugador talentoso —campeón del inolvidable Metropolitano de 1973—, como director técnico y como presidente de la institución.