Cuántas personas recibieron al papa León XIV en Luján

Presencia dirigencial y clima de fiesta popular

En las primeras filas del sector de invitados especiales, la masiva convocatoria congrega a importantes figuras de la política, la cultura y los derechos humanos. Entre ellos se destacan las presencias del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa —quien arribó temprano junto a voluntarios de Cáritas— y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El tramo previo a la celebración eucarística contó además con una fuerte impronta artística y folclórica, marcada por la aplaudida actuación del lujanense Luciano Pereyra, quien entonó "Solo le pido a Dios" ante la muchedumbre en minutos previos al arribo de la comitiva vaticana.

Con esta convocatoria sin precedentes, León XIV cierra su paso por la Argentina tras una intensa agenda que incluyó su visita a la provincia de Córdoba, su emotivo paso por el penal de Devoto y la multitudinaria vigilia porteña.