Cuántas personas recibieron al papa León XIV en Luján
Desde la Iglesia confiaron que el papa se encuentra gratamente sorprendido por la recepción argentina, no solo por la gente, sino por la euforia.
La histórica misa de clausura del papa León XIV en la Basílica de Luján superó todas las proyecciones oficiales y se encamina a marcar un récord absoluto de concurrencia en la capital nacional de la fe, lo que generó sorpresa incluso en la Iglesia.
Aunque en las horas previas las autoridades y las fuerzas de seguridad estimaban la presencia de un millón de personas, los últimos reportes del operativo indican que la marea de fieles ya supera ampliamente los 2,5 millones de asistentes.
Desde las primeras horas de la madrugada, las autopistas de acceso, las estaciones de tren y los caminos principales hacia la plaza Belgrano colapsaron por la llegada incesante de colectivos, delegaciones parroquiales y peregrinos a pie provenientes de distintos puntos del país y del conurbano bonaerense.
Una multitud que colma la explanada y las calles aledañas para ver al papa León XIV
El marco popular frente a la Basílica de la Virgen de Luján refleja el pico de fervor religioso de toda la gira pastoral. La multitud desbordó por completo la plaza central y se extiende a lo largo de varias cuadras por las avenidas y calles linderas, donde se instalaron pantallas gigantes y sistemas de sonido para seguir las alternativas del servicio litúrgico.
El multitudinario marco contrasta y amplifica lo ocurrido en la noche previa durante la vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles en Palermo, donde más de dos millones de jóvenes acompañaron las emotivas presentaciones de Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y las palabras del propio Pontífice.
Presencia dirigencial y clima de fiesta popular
En las primeras filas del sector de invitados especiales, la masiva convocatoria congrega a importantes figuras de la política, la cultura y los derechos humanos. Entre ellos se destacan las presencias del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa —quien arribó temprano junto a voluntarios de Cáritas— y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El tramo previo a la celebración eucarística contó además con una fuerte impronta artística y folclórica, marcada por la aplaudida actuación del lujanense Luciano Pereyra, quien entonó "Solo le pido a Dios" ante la muchedumbre en minutos previos al arribo de la comitiva vaticana.
Con esta convocatoria sin precedentes, León XIV cierra su paso por la Argentina tras una intensa agenda que incluyó su visita a la provincia de Córdoba, su emotivo paso por el penal de Devoto y la multitudinaria vigilia porteña.
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