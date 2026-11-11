La última deuda de Carlos Babington con Huracán: el deseo que no pudo cumplir antes de morir

¿Por qué Huracán le había iniciado un juicio a su histórico presidente?

Babington profundizó sobre el origen del conflicto y apuntó a una operación que involucró al defensor Quintana. "El juicio me lo hacen por Carlos Quintana. Huracán tuvo que hacer una 'manganeta' para vender a Paolo Goltz a México porque sino no lo podíamos traer a este pibe a préstamo", reveló.

Y explicó: " Estábamos con muchos problemas jurídicos y económicos. La gente opina y pocos saben que el juicio que Huracán me hace es por ese tema". El exdirigente también lamentaba no haber podido participar de los festejos por los 50 años del histórico campeonato Metropolitano de 1973, una de las mayores conquistas de la historia del Globo.