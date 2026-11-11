La última deuda de Carlos Babington con Huracán: el deseo que no pudo cumplir antes de morir
El histórico ídolo del Globo falleció a los 77 años y dejó pendiente un anhelo que había contado en una entrevista. ¿Por qué no podía volver al Ducó?
La muerte de Carlos "El Inglés" Babington, a los 77 años, volvió a poner en primer plano una historia que reflejaba una de las grandes tristezas de sus últimos años: no poder regresar a la cancha de Huracán. Pese a haber sido futbolista, entrenador y presidente de la institución, un conflicto judicial lo mantenía alejado del club que marcó su vida.
En una entrevista que brindó en 2024 con el periodista Sergio Chiarito, el exfutbolista había expresado cuánto le dolía no poder asistir a los partidos del Globo y había explicado los motivos de su ausencia. "Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo", reconoció en aquella oportunidad.
El conflicto judicial que alejó a Babington de Huracán
Durante la conversación, repasó su relación con la institución de Parque Patricios y admitió que había atravesado diferentes etapas, con momentos de reconocimiento y otros de fuertes desencuentros. "Siempre tuve idas y vueltas con Huracán: perdía la idolatría y al tiempo la volvía a recuperar. No reniego de esos contratiempos porque es el club de mi vida y por quererlo tanto no dije muchas cosas que me hubieran protegido. Por todo eso me comí muchísimas puteadas de los hinchas. Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol", había contado.
El principal impedimento para volver al estadio Tomás Adolfo Ducó era una disputa judicial que todavía no se había resuelto. Según explicó, la causa estaba vinculada con una operación relacionada con el futbolista Carlos Quintana y no con el dinero de Javier Pastore, como suponían algunos hinchas.
"Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán. La mayoría cree que el motivo es porque me quedé con una guita de Javier Pastore. ¡Pero si Pastore nunca fue de Huracán!", aclaró. También recordó que había conversado con Abel Poza, presidente de la institución, durante el velatorio de César Luis Menotti, con la intención de encontrar una solución.
¿Por qué Huracán le había iniciado un juicio a su histórico presidente?
Babington profundizó sobre el origen del conflicto y apuntó a una operación que involucró al defensor Quintana. "El juicio me lo hacen por Carlos Quintana. Huracán tuvo que hacer una 'manganeta' para vender a Paolo Goltz a México porque sino no lo podíamos traer a este pibe a préstamo", reveló.
Y explicó: " Estábamos con muchos problemas jurídicos y económicos. La gente opina y pocos saben que el juicio que Huracán me hace es por ese tema". El exdirigente también lamentaba no haber podido participar de los festejos por los 50 años del histórico campeonato Metropolitano de 1973, una de las mayores conquistas de la historia del Globo.
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