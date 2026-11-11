La última charla de Horacio Pagani con Carlos Babington antes de su muerte: "Él estaba bien"
El periodista contó cómo recibió la noticia del fallecimiento del histórico referente de Huracán y recordó conmovido la amistad que los unía.
La muerte de Carlos "El Gringo" Babington, a los 77 años, provocó una profunda tristeza en el fútbol argentino. Uno de los que manifestó públicamente su dolor fue Horacio Pagani, quien compartió una amistad de muchos años con el histórico ídolo de Huracán y reveló que habían hablado recientemente, sin imaginar que sería una de sus últimas conversaciones.
El periodista contó que recibió la noticia mientras viajaba en su auto y que quedó sorprendido por lo inesperado de la situación, ya que Babington se encontraba bien cuando habían conversado pocos días antes. "Una noticia fulminante que recibí en el auto cuando venía hacia aquí. Él estaba bien, habíamos hablado hace pocos días para confirmarme que venía a la reunión del miércoles próximo que voy a hacer", relató.
La amistad de Horacio Pagani con Carlos Babington
Durante su recuerdo, explicó que compartían un grupo de amigos vinculados al tango, con quienes acostumbraban reunirse cada cierto tiempo. En ese ámbito construyeron una relación que trascendió el fútbol. "Él integraba un grupo de tangueros que nos juntábamos cada tanto. Tipo de fierro, leal hasta el último extremo", destacó.
También recordó algunos momentos de la trayectoria del exfutbolista en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. Fue protagonista del histórico Huracán campeón del Metropolitano de 1973, dirigió equipos como River y posteriormente asumió la presidencia del Globo.
En ese sentido, hizo referencia a las dificultades que atravesó durante su gestión en Parque Patricios, aunque puso el acento en una característica que consideraba fundamental de su personalidad: su honestidad. "Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente, también fue técnico de River, pero sé y doy fe de su inclaudicable honestidad", sostuvo.
La mudanza que tenía ilusionado al ídolo de Huracán
En otro tramo de su testimonio, contó que Babington había atravesado un período de estrés por una mudanza que se extendió durante aproximadamente un año. Según explicó, el exfutbolista estaba entusiasmado con la posibilidad de instalarse en su nueva casa, que incluso tendría una pileta. La ilusión era tan grande que ya había comenzado a organizar un encuentro con sus amigos.
"Era un tipo absolutamente honesto que estuvo muy estresado en el último tiempo por una mudanza, no sé por qué. Una mudanza que duró como un año porque quería tener una casa, iba a tener una pileta. Ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer", recordó. La anécdota reflejó la cercanía que mantenían y dejó al descubierto una de las últimas ilusiones personales de Babington, que esperaba compartir ese momento con su círculo más íntimo.
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