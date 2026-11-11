La última charla de Horacio Pagani con Carlos Babington antes de su muerte: "Él estaba bien"

La mudanza que tenía ilusionado al ídolo de Huracán

En otro tramo de su testimonio, contó que Babington había atravesado un período de estrés por una mudanza que se extendió durante aproximadamente un año. Según explicó, el exfutbolista estaba entusiasmado con la posibilidad de instalarse en su nueva casa, que incluso tendría una pileta. La ilusión era tan grande que ya había comenzado a organizar un encuentro con sus amigos.

"Era un tipo absolutamente honesto que estuvo muy estresado en el último tiempo por una mudanza, no sé por qué. Una mudanza que duró como un año porque quería tener una casa, iba a tener una pileta. Ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer", recordó. La anécdota reflejó la cercanía que mantenían y dejó al descubierto una de las últimas ilusiones personales de Babington, que esperaba compartir ese momento con su círculo más íntimo.