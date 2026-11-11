El sentido homenaje de Huracán a Carlos Babington tras su muerte: "Uno de los más grandes"

El exdelantero tuvo dos ciclos como futbolista del conjunto de Parque Patricios y defendió otras camisetas durante su carrera profesional. Sin embargo, durante sus últimos años atravesó un conflicto judicial que lo mantuvo alejado de la cancha y del club con el que construyó buena parte de su historia.

El mensaje de la AFA tras la muerte de Babington

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a los homenajes y manifestó su pesar por el fallecimiento del exfutbolista. La entidad, a través de un mensaje difundido en nombre de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

"Expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", publicó la AFA. De esta manera, Huracán y el fútbol argentino despidieron a un protagonista de una de las etapas más recordadas del deporte nacional.