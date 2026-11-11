El sentido homenaje de Huracán a Carlos Babington tras su muerte: "Uno de los más grandes"
El Globo expresó su dolor por la muerte del exfutbolista, entrenador y presidente de la institución, a los 77 años.
La muerte de Carlos Babington generó una profunda tristeza en el mundo Huracán. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 77 años, el club de Parque Patricios publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a uno de los nombres más importantes de su historia.
"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresó la institución en su comunicado.
Además, la entidad envió sus condolencias a los familiares y allegados del exjugador: "Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias".
El legado de Carlos Babington en Huracán
Babington fue una figura fundamental en la historia del Globo. Como futbolista, integró el recordado plantel que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti. Aquel equipo quedó en la memoria del fútbol argentino por su estilo de juego y por la calidad de sus integrantes, como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa.
Su relación con Huracán trascendió su etapa como jugador: también se desempeñó como entrenador y presidente de la institución. Además, representó a la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974.
El exdelantero tuvo dos ciclos como futbolista del conjunto de Parque Patricios y defendió otras camisetas durante su carrera profesional. Sin embargo, durante sus últimos años atravesó un conflicto judicial que lo mantuvo alejado de la cancha y del club con el que construyó buena parte de su historia.
El mensaje de la AFA tras la muerte de Babington
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a los homenajes y manifestó su pesar por el fallecimiento del exfutbolista. La entidad, a través de un mensaje difundido en nombre de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.
"Expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", publicó la AFA. De esta manera, Huracán y el fútbol argentino despidieron a un protagonista de una de las etapas más recordadas del deporte nacional.
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