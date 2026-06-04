Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche pero..."

“No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento es que los hinchas, las páginas y las redes dictaminaron que se tiene que ir. Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero hay un proyecto”, expresó Belloso, en una de las frases más resonantes de la conferencia, dejando en claro que la conducción del club mantiene su respaldo al entrenador.