Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche pero..."
El presidente de Rosario Central desmintió los rumores sobre la salida de Jorge Almirón y confirmó su continuidad al frente del equipo.
Luego de horas de incertidumbre y rumores que daban por terminada la etapa de Jorge Almirón en Rosario Central, el presidente Gonzalo Belloso confirmó públicamente que el entrenador seguirá al frente del primer equipo. La aclaración llegó durante una rueda de prensa en la que el máximo dirigente canalla desmintió las versiones que habían tomado fuerza tras la derrota ante Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina.
“No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento es que los hinchas, las páginas y las redes dictaminaron que se tiene que ir. Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero hay un proyecto”, expresó Belloso, en una de las frases más resonantes de la conferencia, dejando en claro que la conducción del club mantiene su respaldo al entrenador.
Las declaraciones del presidente llegaron después de que distintos trascendidos señalaran que la dirigencia había tomado la decisión de finalizar el ciclo del ex técnico de Boca y Lanús. Sin embargo, Belloso aseguró que esa información era incorrecta y ratificó la continuidad del cuerpo técnico.
Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón en Rosario Central
La respuesta a las críticas sobre Rosario Central
Durante la conferencia, Belloso también se refirió a los cuestionamientos que suele recibir la institución y respondió con dureza a quienes hablan de supuestos beneficios hacia Rosario Central: “Nos tienen podrido con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces. A nosotros no nos regalaron nada y si alguien nos quiere regalar algo estaremos con los brazos abiertos”, afirmó con mucha bronca.
De esta manera, el presidente no solo respaldó a Almirón sino que también defendió la gestión deportiva y dirigencial del club en un momento de fuerte debate entre los hinchas. Con la continuidad del entrenador confirmada, Rosario Central buscará enfocarse en los desafíos del segundo semestre, con el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores como principales objetivos.
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