Ameal sobre Tevez: "Hay jugadores que prefieren irse antes que los eche la gente"

"Voy a ser clarito, Cuando Carlos decidió que se retiraba le ofrecimos el estadio para la despedida, si quería hacer un partido y después si quería anunciar al periodismo la realidad. Carlitos fue un gran jugador, todo el mundo dice 'el jugador del pueblo'. Sí, un excelente jugador, no me cabe duda. Después le deseamos lo mejor como técnico de Rosario Central", manifestó en diálogo con Radio Nacional.

Luego, al ser consultado sobre cómo había terminado la relación entre ambos y si había quedado algún rencor, el presidente de Boca no dudó: "No, no, él tomó la decisión de retirarse. A ver, hay jugadores inteligentes que no quieren que los eche la gente, él decidió irse. Fue muy inteligente, después pasa otro tema, te echa la gente".