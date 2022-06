Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol y anunció qué hará en el futuro

"Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1. A mi viejo. Tenía 8 años y el que me venía a ver era él. Decía para que más, para que seguir. Me levanté y dije no juego más, para nadie. Fue la única vez que pensé en mi", dijo en relación a Segundo Tevez que murió en febrero de 2021.