Carlos Tevez, DT de Independiente: qué decía sobre Racing

"Racing no es un club que me caiga mal. Le dije a Néstor que si no jugara en Boca lo haría con la camiseta de Racing", confesó entonces el ahora DT del "Rojo".

Más allá de estas viejas declaraciones radiales, Carlitos asumiría lo antes posible para preparar el equipo de cara al partido contra Vélez, rival directo por la permanencia. Mientras tanto, hinchas rechazaron su posible llegada y llamaron a autoconvocarse a la sede del club.