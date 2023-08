Carlos Tevez, sobre la posible incorporación de un ex Boca: "Tiene ganas..."

Y agregó: "Yo soy muy optimista y creo que si los planetas se alineas podemos tener al Cali pero yo estoy convencido de que le va a dar mucha experiencia en este momento. Se va a poner la camiseta y va a dar la vida por Independiente, que es lo que necesitamos".

En este contexto, el exentrenador de Rosario Central se refirió a la posibilidad de traer otros refuerzos, y volvió a insistir: "Estoy pensando solamente en Izquierdoz. Es mi prioridad, después es obvio que hay otros nombres pero hoy, como dije antes, mi cabeza está en el Cali".

Al ser consultado por lo motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Independiente en una instancia tan complicada como la que le toca afrontar, Carlitos Tevez comentó: "Porque es una parada brava, me encanta porque o tocas el cielo o tocas la tierra. No tenés un parámetro medio y hay que estar preparado para eso. Es un desafío para mí como entrenador y creo que para el club también. Me parece que valoré más el club porque si llega a pasar lo peor, lo cual yo estoy confiado plenamente en estos pibes, creo que es muy importante lo que hagamos nosotros adentro de la cancha".

"Va una sola fecha, nosotros lo que queremos es pelear el campeonato como demanda esta camiseta. Esta camiseta manda que pelees todo lo que juegues. Es la mentalidad que se viene, la mentalidad que como uno como entrenador tiene que hacer creer a los jugadores y no pensar en otra cosa", afirmó.