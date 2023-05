Qué dijo Carlos Tevez sobre el penal en el River - Boca

“Soy el menos indicado para decir si fue o no fue penal. Para el hincha de Boca no, para el de River, sí”, comenzó diciendo. Y agregó: “Si a Boca le toca perder por una injusticia se la tiene que bancar. Si yo estaba en la cancha me hubiera calentado”, afirmó.

“No estoy en los zapatos de Almirón, él nunca jugó un Superclásico para tener la experiencia que uno tiene. Pero lo que hizo no fue lo mismo que Alfaro. Le faltó el concepto de decir ‘hacemos esto’”, continuó sobre el planteo ante River.