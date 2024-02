Qué dijo Carlos Tevez sobre la chance de que el Kun Agüero vuelva a jugar al fútbol

Con todo este panorama, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por todo lo que generó esta noticia y no dudó en responder: "¿Quién no quiere tener al Kun, no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea 10 o 15 minutos lo tendremos“. Y entre risas agregó: “Le vamos a tener que pedir la 10 a Santiago Toloza para dársela al Kun, ¿pero cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros? Sería buenísimo”.