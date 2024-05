Carlos Tevez, tras su salida: "Me trajeron para salvar a Independiente y lo hicimos"

Embed "Estoy agradecido con el hincha por hacerme sentir tan bien y tan cómodo. También le agradezco a la dirigencia y al Club por confiar en un momento difícil. Es un día triste para mi."



La despedida de Carlos Tevez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/VpvwS4LlYn — C. A. Independiente (@Independiente) May 19, 2024

Por otra parte, en un lo que fue un discurso breve y sin aceptar preguntas, el DT le habló a los simpatizantes: "Agradecer al hincha por el respeto. No era fácil cuando agarre, no era fácil para ellos ni para mí. Agradecer a todos porque me hicieron sentir muy cómodo".