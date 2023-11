Un excompañero de Carlos Tevez en el Manchester United lo denunció por maltrato

"No soy fan de Tevez, no hablo como jugador. A Tevez le gustaba burlarse de los nuevos jugadores. No me avergüenza decir que no me gusta. A mí ya me lo hizo, pero a los jóvenes se lo hizo mucho, fue demasiado. Me trató mal", expresó el brasilero.

Y además, agregó: "Siempre lo respeté mucho, creo que los jóvenes hoy en día lo tienen que respetar un poco más, pero yo siempre fui muy respetuoso, él era el que se preocupaba mucho".

En esa misma entrevista, contó algunos detalles sobre la pelea que tuvo con "Carlitos" en un clásico entre United y City que fue uno de los más picantes de los últimos años: “Yo tuve una pelea con él. ¿El motivo? Se fue del United al City, eso es todo. Le di un golpe en la mitad de la cancha, creo que el árbitro me pitó falta; le hice un gesto para que se fuera y me dio un empujón”, relató.

Rafael y Tevez compartieron plantel en el United durante la temporada 2008/9. El brasileño debutó profesionalmente mientras el Apache era una de las estrellas del club.



