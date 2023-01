Carlos Zambrano definió su futuro tras la salida de Boca: dónde jugará

zambrano.jpg

El denominado "Fondo Blanquiazul" que rige los destinos de Alianza Lima fue el que gestionó su contratación tras desvincularse de Boca (hace un año él ya había manifestado su interés por continuar su carrera en Perú) y hoy mismo lo presentó a través de un video institucional en el que aparece su imagen con un corazón azul a su lado y la frase: "Sí, él está aquí".

Posteriormente apareció una foto suya ya vistiendo la camiseta aliancista con una ampliación del texto de bienvenida que rezaba: "Llega a rugir en matute y debuta en el fútbol peruano luego de 15 años jugando en el exterior. Hoy cumple uno de sus sueños jugando en el club del cual es hincha".

En los primeros días de este 2023 Zambrano dio su parecer sobre la intempestiva salida de Boca al apreciar que lo sucedido "fue totalmente raro. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que ocurren en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, porque rompimos el contrato mutuamente, así que me fui tranquilo".

"Porque siempre fui leal. La prensa argentina siempre va a hablar; bien o mal, pero siempre habla. Ellos decían cosas hablan sin pruebas, pero todos saben cómo se maneja esto, así que de mi parte me voy tranquilo. Siempre fui leal con todos y lo positivo es que además lo hice como campeón", cerró el internacional peruano que había llegado a Boca en 2019.