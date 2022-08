Zambrano salió con un golpe en el pómulo y aseguran que se peleó con Benedetto

"Esta marcado Zambrano, no recuerdo si tuvo un roce en el primer tiempo ¿Tiene marcado el rostro no?" comento el relator Sebastián Vignolo. Y unos segundos después, luego de chequear las imágenes, Morena Beltrán agregó: "A mi me dijeron que hubo un cruce con Benedetto yéndose por la manga"

Embed ¿Qué pasó entre Zambrano y Benedetto?pic.twitter.com/IefVU0X5hk — minutouno (@minutounocom) August 15, 2022