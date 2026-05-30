Marcelo Culotta es el nuevo presidente de San Lorenzo tras imponerse en las elecciones
El flamante mandatario asumirá la conducción de la institución azulgrana con un mandato que se extenderá hasta diciembre de 2027.
Luego de varios meses de crisis institucional por el escándalo protagonizado por el expresidente Marcelo Moretti, Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro luego de imponerse en los comicios celebrados este sábado.
El flamante mandatario asumirá la conducción de la institución azulgrana con un mandato que se extenderá hasta diciembre de 2027, con el firme objetivo de normalizar el rumbo político y económico del club.
Detrás de la lista ganadora, el candidato César Francis terminaría ubicado en el segundo lugar según los primeros escrutinios, mientras que Sergio Costantino —quien se venía desempeñando como el actual titular transitorio de la entidad de Boedo— quedó relegado a la tercera posición.
El cuadro de los resultados se completó con Manuel Agote en el cuarto puesto y Nicolás Papasso en el quinto lugar, respectivamente.
Según los primeros datos difundidos al cierre de la jornada electoral, cerca de 13.000 socios del "Ciclón" participaron de la votación.
Cómo está compuesta la lista de Marcelo Culotta, el nuevo presidente de San Lorenzo
- Presidente: Marcelo Rosario Culotta
- Vicepresidente 1°: Juan Manuel Campos
- Vocales: Juan Bautista Castaña, Ariel Deán, Ana Bozzano, Hernán Etman, Gonzalo Campos, Pedro Criscolo, Oscar Moreira, Claudia Da Costa Díaz, Daniel Rotella, Maximiliano Ferrera, Silvana Maidana, Lucas Rajoy, Guillermo Mangone, Tomás González Cordasco, Diego Espinosa Godoy, Mariano Achille, Mariana Vilaseco y Gustavo Fernández Quiroz.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario