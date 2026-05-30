Susto en Belgrano: qué le pasó a Lucas Zelarayán

El alivio tras el susto en Belgrano: cómo está Zelarayán

Tras unos angustiantes minutos de atención médica primaria sobre el césped y con la ambulancia ya lista en el campo, el mediocampista logró recuperarse lentamente. Ante la ovación generalizada del público, Lucas Zelarayán logró ponerse de pie por sus propios medios y abandonó el terreno de juego caminando. Lo hizo acompañado muy de cerca por el entrenador Ricardo Zielinski, quien en ningún momento se separó de él.