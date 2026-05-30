Susto en Belgrano: qué le pasó a Lucas Zelarayán
El capitán de Belgrano las alarmas tras sufrir una desorientación temporal en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Logró salir caminando de la cancha.
La victoria de Belgrano de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina quedó momentáneamente opacada por una situación de extrema tensión en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Lucas Zelarayán sufrió una repentina descompensación en el campo de juego.
El "Chino" había ingresado en el segundo tiempo del encuentro frente a Gimnasia de Jujuy. Ya en los minutos finales, el volante comenzó a evidenciar claros signos de malestar y desorientación espacial, situación que alertó de inmediato tanto a sus compañeros como a los jugadores del equipo rival, quienes pidieron asistencia médica desesperadamente.
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El alivio tras el susto en Belgrano: cómo está Zelarayán
Tras unos angustiantes minutos de atención médica primaria sobre el césped y con la ambulancia ya lista en el campo, el mediocampista logró recuperarse lentamente. Ante la ovación generalizada del público, Lucas Zelarayán logró ponerse de pie por sus propios medios y abandonó el terreno de juego caminando. Lo hizo acompañado muy de cerca por el entrenador Ricardo Zielinski, quien en ningún momento se separó de él.
Posteriormente, el cuerpo médico del "Pirata" llevó tranquilidad a los hinchas a través de declaraciones a la transmisión oficial de TyC Sports. Los profesionales explicaron que el jugador sufrió un episodio de "desorientación temporal" y confirmaron que se encuentra en buen estado general. En las próximas horas será sometido a estudios médicos complementarios para determinar con exactitud las causas de la descompensación y descartar cualquier tipo de gravedad clínica.
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