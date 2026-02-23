Carta de renuncia de Marcelo Gallardo a River: el texto completo de su emotivo adiós
El "Muñeco" confirmó que el próximo jueves dirigirá su último partido en el Monumental. "Me invade el dolor en el alma", confesó el DT de River.
En un anuncio que paralizó al mundo del fútbol, Marcelo Gallardo oficializó su salida definitiva de la dirección técnica de River Plate. Tras una serie de resultados adversos que profundizaron la crisis deportiva del plantel, decidió poner fin a su segundo ciclo y se despedirá de los hinchas el próximo jueves ante Banfield.
"Me inunda la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", expresó un Gallardo visiblemente quebrado, quien reconoció que, a pesar del esfuerzo, "las cosas no salieron como teníamos proyectadas".
IMPORTANTE: River: renunció Marcelo Gallardo
Texto completo de la renuncia de Marcelo Gallardo
A continuación, la desgrabación completa del mensaje que el "Muñeco" dirigió a los hinchas de River:
"Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido.
Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan.
Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos.
Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha creído enormemente en los últimos años —una institución modelo en toda la región— próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo.
Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos".
LEÉ TAMBIÉN: Quién será el nuevo entrenador de River tras la renuncia de Marcelo Gallardo
El adiós en el Monumental
Con este anuncio, el partido frente al "Taladro" en el Estadio Monumental se convertirá en una cita histórica de despedida para el ídolo. Gallardo se retira agradeciendo el apoyo de quienes confiaron en su proyecto para representar a una "institución modelo" y augurando un futuro de éxitos para el club de sus amores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario