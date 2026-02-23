Carta de renuncia de Marcelo Gallardo a River: el texto completo de su emotivo adiós

Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan.

Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos.

Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha creído enormemente en los últimos años —una institución modelo en toda la región— próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo.

Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos".

LEÉ TAMBIÉN: Quién será el nuevo entrenador de River tras la renuncia de Marcelo Gallardo

El adiós en el Monumental

gallardo river Video de la cuenta oficial de River

Con este anuncio, el partido frente al "Taladro" en el Estadio Monumental se convertirá en una cita histórica de despedida para el ídolo. Gallardo se retira agradeciendo el apoyo de quienes confiaron en su proyecto para representar a una "institución modelo" y augurando un futuro de éxitos para el club de sus amores.