Quién será el nuevo entrenador de River tras la renuncia de Marcelo Gallardo

Ariel Holan completa el abanico de opciones que empezaron a sonar, aunque posiblemente sea una alternativa poco probable teniendo en cuenta que no tiene pasado en el club, más allá de haber formado parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda.

Aunque el clima es de despedida y nostalgia por la partida del máximo ganador de la institución, la urgencia de enderezar el rumbo en el torneo local obliga a que las negociaciones se aceleren este mismo fin de semana para iniciar el nuevo proceso en marzo de 2026.