Quién será el nuevo entrenador de River tras la renuncia de Marcelo Gallardo
Comienza la danza de nombres para ponerse el buzo de DT del "Millonario", tras el reciente anuncio de salida del "Muñeco".
Tras el anuncio de que el próximo jueves marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River, el club de Núñez ya se encuentra en estado de ebullición para encontrar un sucesor, y como siempre, la danza de nombres no se hará esperar, con perfiles para todos los gustos.
Los malos resultados cosechados en el inicio del Torneo Apertura 2026 aceleraron una decisión que parecía inevitable, y la dirigencia ya trabaja contra reloj para definir quién se sentará en el banco del Monumental tras la despedida del "Muñeco" ante su gente.
El técnico más ganador de la historia de River dirigirá el jueves ante Banfield en Núñez su último partido como DT "millonario".
Ahora, la lista de posibles reemplazantes combina experiencia internacional, ADN riverplatense y perfiles de alto vuelo táctico. En las últimas horas, los nombres de Santiago Solari y Eduardo "Chacho" Coudet han tomado fuerza debido a su presente y estilo de juego.
Por otro lado, la figura de Pablo Aimar surge como el gran anhelo romántico de la tribuna, aunque parece difícil que salga del cuerpo técnico de la Selección Argentina; mientras que históricos como Ramón Díaz y Hernán Crespo siempre aparecen en el radar cuando el puesto más codiciado del fútbol argentino queda vacante.
Ariel Holan completa el abanico de opciones que empezaron a sonar, aunque posiblemente sea una alternativa poco probable teniendo en cuenta que no tiene pasado en el club, más allá de haber formado parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda.
Aunque el clima es de despedida y nostalgia por la partida del máximo ganador de la institución, la urgencia de enderezar el rumbo en el torneo local obliga a que las negociaciones se aceleren este mismo fin de semana para iniciar el nuevo proceso en marzo de 2026.
