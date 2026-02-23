Marcelo Gallardo se va de River: un segundo ciclo sin títulos y con altibajos

"El jueves será mi último partido en River", anunció el Muñeco en un video grabado desde el predio de Ezeiza, poniendo fin a las especulaciones y confirmando el cierre de su segunda etapa al frente del Millonario. La noticia marca el final de un ciclo que, pese a la mística que rodea su figura, concluye sin títulos en las 10 competencias disputadas. Incluso en la Supercopa Internacional 2025, a la que River accedió por el cupo obtenido en la era de Martín Demichelis, el equipo cayó por penales en la final tras igualar 0 a 0 ante Talleres.