Marcelo Gallardo se va de River: un segundo ciclo sin títulos y con altibajos
El Muñeco anunció que dejará el Millonario tras el partido ante Banfield. Su segundo ciclo terminó sin títulos en 10 torneos y con 85 partidos dirigidos.
Marcelo Gallardo confirmó que el jueves dirigirá su último partido en River ante Banfield y cerrará su segundo ciclo como entrenador. A diferencia de su primera etapa, esta vez no logró títulos en 10 competencias y deja un balance de 85 encuentros con resultados irregulares.
"El jueves será mi último partido en River", anunció el Muñeco en un video grabado desde el predio de Ezeiza, poniendo fin a las especulaciones y confirmando el cierre de su segunda etapa al frente del Millonario. La noticia marca el final de un ciclo que, pese a la mística que rodea su figura, concluye sin títulos en las 10 competencias disputadas. Incluso en la Supercopa Internacional 2025, a la que River accedió por el cupo obtenido en la era de Martín Demichelis, el equipo cayó por penales en la final tras igualar 0 a 0 ante Talleres.
En la Liga Profesional 2024, River finalizó en el quinto puesto con 7 victorias, 8 empates y 3 derrotas. En la Copa Libertadores de ese año alcanzó las semifinales con un registro de 3 triunfos, 2 empates y una caída. Durante 2025, el equipo tuvo protagonismo pero no logró dar el salto en instancias decisivas. En el Apertura 2025 quedó eliminado en cuartos de final ante Platense, pese a sumar 9 victorias y solo una derrota en la campaña.
En la Copa Libertadores 2025 volvió a despedirse en cuartos de final, esta vez frente a Palmeiras, con un balance de 3 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos. En el Mundial de Clubes tampoco consiguió avanzar más allá de la fase de grupos: registró una victoria ante Urawa, un empate con Monterrey y una derrota frente a Inter de Italia.
En el plano local, la Copa Argentina 2025 lo tuvo como semifinalista sin derrotas en los 90 minutos (3 triunfos y 2 empates), aunque quedó eliminado por penales ante Independiente Rivadavia. El Clausura 2025 representó su rendimiento más bajo, con 7 derrotas en 17 partidos y eliminación en octavos de final.
En 2026, el equipo logró una victoria en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar y dejó en curso el Apertura 2026 con un registro parcial de 2 triunfos, un empate y 3 caídas. En total, el segundo ciclo de Gallardo en River se cierra con 85 partidos dirigidos, 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Números que contrastan con la etapa más gloriosa del entrenador en el club, pero que forman parte de una historia que tendrá su último capítulo este jueves en el Monumental ante Banfield.
Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario