Marcelo Gallardo vs. Carlos Bianchi: los contundentes números sobre los segundos ciclos en River y Boca

Si bien en 2004 no logró sumar más campeonatos (fue subcampeón del Torneo Clausura y perdió la final de la Libertadores ante Once Caldas), se dio el enorme gusto de eliminar a River Plate en las semifinales del certamen continental por penales, en un estadio Monumental repleto de hinchas locales.

La frustración y el fin de ciclo de Gallardo (2024-2026)

El escenario para Gallardo fue drásticamente distinto. Tras asumir en agosto de 2024 en reemplazo de Martín Demichelis, la enorme ilusión inicial de revivir los años dorados se esfumó y el ciclo terminó cerrándose en medio de una profunda e inesperada crisis.

El equipo sufrió golpes muy severos que fueron desgastando la estructura. Entre los traspiés más dolorosos se encuentran la eliminación en semifinales de la Libertadores 2024 ante Atlético Mineiro, la caída por penales ante Talleres en la Supercopa Internacional, y la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

No obstante, el verdadero punto de quiebre se produjo en la Libertadores 2025, cuando el equipo quedó eliminado frente a Palmeiras. A partir de ese golpe emocional, el plantel jamás logró reponerse.

Esta caída libre se tradujo en números letales que precipitaron su adiós: River perdió 10 de los últimos 15 encuentros de la Liga Profesional y registró una estadística histórica negativa de 12 derrotas en sus últimos 20 encuentros, algo que el club no padecía desde el año 1910.