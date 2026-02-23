Marcelo Gallardo vs. Carlos Bianchi: los contundentes números sobre los segundos ciclos en River y Boca
Los segundos ciclos de los más ganadores de Boca Juniors y River Plate dejaron saldos opuestos. Carlos Bianchi revalidó, pero Marcelo Gallardo se fue con nada.
Las segundas partes no siempre son buenas, y la historia reciente del fútbol argentino ofrece el ejemplo perfecto al comparar a los técnicos más emblemáticos de los dos clubes más grandes del país. Los números de Marcelo Gallardo, el "Napoleón" de River vs. Carlos Bianchi, el "Virrey" de Boca.
El cara a cara de los números
Al analizar en detalle las estadísticas de ambas etapas, la diferencia de resultados es contundente y expone dos realidades completamente distintas:
El ciclo de Carlos Bianchi (2003 - mediados de 2004): Durante este período, el "Virrey" dirigió a Boca Juniors en 90 partidos, obteniendo 51 victorias, 23 empates y sufriendo apenas 16 derrotas. En total, logró sumar tres nuevos títulos para las vitrinas del club.
El ciclo de Marcelo Gallardo (Agosto 2024 - Febrero 2026): El "Muñeco" comandó a River Plate en 85 encuentros, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que le otorgó una efectividad final del 53,72%. Sin embargo, en estos 18 meses de gestión no logró conquistar ningún trofeo. En cuanto a los Superclásicos de esta etapa, se despidió con dos victorias (una de ellas de visitante) y una derrota en La Bombonera.
La gloria internacional de Bianchi (2003-2004)
El regreso de Bianchi al Xeneize en 2003, tras su alejamiento a finales de 2001, estuvo marcado por un retorno inmediato a la gloria máxima, conformando un plantel con varios refuerzos de jerarquía y jóvenes figuras como Carlos Tevez.
Su consagración fue rotunda durante el 2003, año en el que conquistó el Torneo Apertura, la Copa Libertadores superando al Santos de Brasil, y la prestigiosa Copa Intercontinental. En aquella final disputada en Japón, el equipo argentino logró la hazaña de vencer al poderoso Milan de Carlo Ancelotti, que contaba con estrellas de la talla de Andriy Shevchenko y Andrea Pirlo.
Si bien en 2004 no logró sumar más campeonatos (fue subcampeón del Torneo Clausura y perdió la final de la Libertadores ante Once Caldas), se dio el enorme gusto de eliminar a River Plate en las semifinales del certamen continental por penales, en un estadio Monumental repleto de hinchas locales.
La frustración y el fin de ciclo de Gallardo (2024-2026)
El escenario para Gallardo fue drásticamente distinto. Tras asumir en agosto de 2024 en reemplazo de Martín Demichelis, la enorme ilusión inicial de revivir los años dorados se esfumó y el ciclo terminó cerrándose en medio de una profunda e inesperada crisis.
El equipo sufrió golpes muy severos que fueron desgastando la estructura. Entre los traspiés más dolorosos se encuentran la eliminación en semifinales de la Libertadores 2024 ante Atlético Mineiro, la caída por penales ante Talleres en la Supercopa Internacional, y la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes.
No obstante, el verdadero punto de quiebre se produjo en la Libertadores 2025, cuando el equipo quedó eliminado frente a Palmeiras. A partir de ese golpe emocional, el plantel jamás logró reponerse.
Esta caída libre se tradujo en números letales que precipitaron su adiós: River perdió 10 de los últimos 15 encuentros de la Liga Profesional y registró una estadística histórica negativa de 12 derrotas en sus últimos 20 encuentros, algo que el club no padecía desde el año 1910.
