El mensaje de Marcelo Gallardo para anunciar su salida de River: "El jueves es mi último partido"
Luego de una cumbre con Stefano Di Carlo, el club publicó un video en las redes sociales para anunciar su renuncia.
Luego de varias horas de incertidumbre y rumores de todo tipo, Marcelo Gallardo confirmó su renuncia como entrenador de River, y lo hizo a través de un video publicado en las redes sociales donde además anunció que el jueves será su último encuentro.
El "Millonario" enfrenta el jueves en el Monumental a Banfield, por la séptima fecha de un Torneo Apertura que lo tiene con apenas 7 puntos en seis encuentros, y sumando tres derrotas.
"Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", arrancó el "Muñeco", quien se mostró visiblemente emocionado.
El mensaje completo de Marcelo Gallardo para despedirse de River
"Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido.
Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan.
Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos.
Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha creído enormemente en los últimos años —una institución modelo en toda la región— próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo.
Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos".
