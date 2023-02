Ricardo Caruso Lombardi contó que estuvo a punto de quedar ciego

"Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia" declaró quien el pasado viernes cumplió 61 años y debutó como jugador en Argentinos Juniors en 1981.

Quien salvara a Racing y San Lorenzo del descenso, continuó su relato comentando que su padre había tenido un aneurisma, por lo cual, decidió ir a hacerse un chequeo donde le detectaron el tumor y agregó: "Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego".

"Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos" culminó Caruso Lombardi .