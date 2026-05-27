Alpine anunció un histórico acuerdo con Gucci como sponsor principal para la temporada 2027

Los monoplazas y los buzos de los pilotos adoptarán por completo los colores característicos y el diseño de lujo de Gucci, lo que introduce un nuevo concepto de negocio para fusionar el rendimiento de la máxima categoría con la alta costura.

De cuánto es el acuerdo entre Alpine y Gucci

Aunque las cifras oficiales se mantienen en reserva, los reportes especializados estiman que el acuerdo tiene una validez de tres años y ronda entre los 50 y 60 millones de dólares por temporada.

El vínculo clave detrás de las negociaciones fue Luca de Meo (Director General de Kering, grupo propietario de Gucci, y ex-CEO de Renault), junto con la gestión del asesor de la escudería, Flavio Briatore.

El anuncio causó un enorme impacto en el mercado financiero y deportivo, impulsando un alza del 8% en las acciones de Renault en la bolsa el mismo día de la confirmación.

Medios internacionales como Motorsport y agencias globales como Reuters destacan que es la primera vez que una marca de indumentaria de ultra-lujo asume el rol de title partner exclusivo en la F1.

Alpine analiza una revolución comercial: ¿se va el rosa y llega una famosa marca de ropa?

En plena temporada de Fórmula 1 y mientras Alpine continúa trabajando para recuperar protagonismo en la categoría, un fuerte rumor sacudió al paddock durante las últimas horas. La escudería francesa estaría evaluando un cambio histórico en su estructura comercial y ya mantendría conversaciones avanzadas con Gucci para convertir a la firma italiana en su nuevo sponsor principal a partir de 2027.

La información comenzó a circular en medios especializados europeos y rápidamente despertó una enorme repercusión entre los fanáticos de la máxima categoría. Actualmente, el equipo mantiene un acuerdo con BWT, la empresa de tratamiento de agua que aportó la característica tonalidad rosa a los monoplazas en las últimas temporadas. Sin embargo, ese contrato finalizará a fines de 2026 y ya exploran nuevas alternativas para encarar la siguiente etapa del proyecto deportivo.

Según trascendió, Gucci aparece como la marca mejor posicionada para quedarse con el lugar principal dentro del esquema de patrocinadores. La reconocida firma italiana de moda tendría un fuerte interés en expandir su presencia dentro del mercado estadounidense y considera que la F1 representa una plataforma ideal para potenciar su imagen global, especialmente después del crecimiento explosivo que tuvo la categoría en Norteamérica durante los últimos años.

Se rumorean cifras: el monto con el que Gucci desembarcaría en Alpine en lugar de BWT

Las cifras que rodean la posible operación son impactantes. De acuerdo con distintas versiones surgidas en Europa, el acuerdo podría ubicarse entre los 30 y los 60 millones de euros por temporada, un monto que convertiría a Gucci en uno de los patrocinadores más fuertes de toda la grilla. Además del impacto económico, el movimiento implicaría un cambio muy importante en la identidad visual del equipo francés.

Uno de los aspectos que más alimenta las especulaciones es la conexión empresarial entre ambas partes. Gucci forma parte del conglomerado Kering, grupo que actualmente mantiene vínculos con Luca De Meo, ex CEO de Renault y una figura clave en la continuidad de Alpine dentro de la Máxima. Esa relación aparece como un factor importante dentro de las negociaciones y podría facilitar un entendimiento entre las compañías.

Por ahora, desde Enstone optaron por mantener la cautela y evitar confirmaciones oficiales. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la escudería tampoco negó las versiones. “Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales. Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan”, señalaron desde el equipo cuando fueron consultados por los rumores.

La posible llegada de Gucci también genera expectativa alrededor de cómo podría verse el auto en el futuro. Muchos fanáticos ya comenzaron a imaginar nuevos diseños, colores y estilos vinculados al universo de la moda de lujo, en un contexto donde la Fórmula 1 cada vez mezcla más el deporte con el entretenimiento y las grandes marcas internacionales.

Mientras tanto, el por ahora rosado y azul continúa enfocado en la competencia y en su desarrollo deportivo junto a Franco Colapinto, una de las apuestas más fuertes del automovilismo argentino para los próximos años. Aunque todavía no existe ningún anuncio oficial, el rumor ya instaló una pregunta inevitable dentro del paddock: ¿la Fórmula 1 está a punto de sumar una de las alianzas comerciales más impactantes de su historia reciente?