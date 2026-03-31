Casi muere festejando un gol y ahora enfrentará a la Selección Argentina con Zambia
Patson Daka sufrió un fuerte golpe en el cuello tras un festejo viral en la Copa Africana y ahora es una de las figuras de Zambia ante Argentina en el amistoso internacional.
Patson Daka llega como una de las principales figuras de Zambia para el amistoso ante la Selección Argentina, pero hace apenas unos meses su nombre recorrió el mundo por un episodio que generó preocupación en el fútbol internacional. El delantero del Leicester City fue protagonista de un fuerte susto en diciembre de 2025 durante la Copa Africana de Naciones, cuando convirtió un gol agónico y sufrió un golpe en el cuello tras un festejo fallido.
El episodio ocurrió en el empate 1 a 1 entre Zambia y Malí por la segunda jornada del Grupo A, zona que también integraban el seleccionado anfitrión y Comoras. El conjunto maliense se imponía desde los 61 minutos con un gol de Lassine Sinayoko y parecía encaminarse a la victoria. Sin embargo, a los 92’, Daka apareció en el área rival y conectó un cabezazo que significó el empate definitivo en uno de los últimos suspiros del encuentro, desatando el festejo de sus compañeros.
Tras convertir, el atacante intentó celebrar con una voltereta de costado, una pirueta habitual en algunos festejos africanos. La maniobra no salió como esperaba y terminó impactando con la cabeza contra el suelo, generando una peligrosa palanca con el cuello. La caída encendió las alarmas de inmediato.
El futbolista permaneció varios segundos tendido sobre el césped mientras sus compañeros y el cuerpo médico se acercaban con visibles gestos de preocupación ante el temor de una lesión grave. Si bien logró reincorporarse y finalizar el partido, el delantero de 27 años debió someterse a estudios médicos para descartar daños cervicales que pudieran marginarlo del resto del certamen.
Patson Daka, figura de Zambia que enfrentará a la Selección Argentina
Superado el susto, el atacante continúa siendo una de las principales cartas ofensivas del combinado africano, que se presentará en La Bombonera con la intención de dar el golpe ante el campeón del mundo.
Daka llega al amistoso internacional como uno de los nombres a seguir, no solo por su presente futbolístico en el exterior sino también por aquel episodio viral que puso en riesgo su integridad física en pleno festejo de gol. Ahora, el delantero buscará dejar atrás ese recuerdo y ser protagonista frente a la Selección Argentina en un partido que genera expectativa entre los fanáticos del fútbol.
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