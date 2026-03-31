Casi muere festejando un gol y ahora enfrentará a la Selección Argentina con Zambia

El episodio ocurrió en el empate 1 a 1 entre Zambia y Malí por la segunda jornada del Grupo A, zona que también integraban el seleccionado anfitrión y Comoras. El conjunto maliense se imponía desde los 61 minutos con un gol de Lassine Sinayoko y parecía encaminarse a la victoria. Sin embargo, a los 92’, Daka apareció en el área rival y conectó un cabezazo que significó el empate definitivo en uno de los últimos suspiros del encuentro, desatando el festejo de sus compañeros.