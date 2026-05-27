El fixture completo del Mundial 2026, día por día
El Mundial 2026, primero con 48 selecciones, tendrá 104 partidos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. El detalle, día por día.
Arranca en junio el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá; primero con 48 equipos, y que tiene a la Selección Argentina en busca del sueño de defender el título, con un fixture apasionante, con 104 partidos y emociones durante más de un mes.
La acción comienza el jueves 11 de junio con el partido inaugural, y sigue con jornadas de cuatro partidos diarios durante las dos primeras jornadas de la fase de grupos; pasando a seis encuentros por día en la tercera jornada.
La Selección Argentina, en tanto, debuta el martes 16 de junio desde las 22 horas de la Argentina, ante Argelia.
Fixture fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 11 de Junio
16:00 hs: México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
23:00 hs: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de Junio
16:00 hs: Canadá vs. Bosnia (Grupo B) – Toronto Stadium
22:00 hs: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Los Angeles Stadium
Sábado 13 de Junio
01:00 hs: Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver
16:00 hs: Qatar vs. Suiza (Grupo B) – San Francisco Bay Area Stadium
19:00 hs: Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Nueva York / Nueva Jersey Stadium
22:00 hs: Haití vs. Escocia (Grupo C) – Boston Stadium
Domingo 14 de Junio
14:00 hs: Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Houston Stadium
17:00 hs: Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Dallas Stadium
20:00 hs: Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Philadelphia Stadium
23:00 hs: Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey
Lunes 15 de Junio
13:00 hs: España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Atlanta Stadium
16:00 hs: Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Seattle Stadium
19:00 hs: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium
22:00 hs: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Los Ángeles Stadium
Martes 16 de Junio
01:00 hs: Austria vs. Jordania (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium
16:00 hs: Francia vs. Senegal (Grupo I) – New York / New Jersey Stadium
19:00 hs: Irak vs. Noruega (Grupo I) – Boston Stadium
22:00 hs: Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Kansas City Stadium
Miércoles 17 de Junio
14:00 hs: Portugal vs. R. D. del Congo (Grupo K) – Houston Stadium
17:00 hs: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Dallas Stadium
20:00 hs: Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium
23:00 hs: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de Junio
13:00 hs: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Atlanta Stadium
16:00 hs: Suiza vs. Bosnia (Grupo B) – Los Angeles Stadium
19:00 hs: Canadá vs. Qatar (Grupo B) – BC Place Vancouver
22:00 hs: México vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de Junio
01:00 hs: Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium
16:00 hs: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Seattle Stadium
19:00 hs: Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Boston Stadium
22:00 hs: Brasil vs. Haití (Grupo C) – Philadelphia Stadium
Sábado 20 de Junio
01:00 hs: Japón vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey
14:00 hs: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Houston Stadium
17:00 hs: Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Toronto Stadium
21:00 hs: Curazao vs. Ecuador (Grupo E) – Kansas City Stadium
Domingo 21 de Junio
13:00 hs: España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Atlanta Stadium
16:00 hs: Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Los Angeles Stadium
19:00 hs: Cabo Verde vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium
22:00 hs: Egipto vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – BC Place Vancouver
Lunes 22 de Junio
14:00 hs: Argentina vs. Austria (Grupo J) – Dallas Stadium
18:00 hs: Francia vs. Irak (Grupo I) – Philadelphia Stadium
21:00 hs: Noruega vs. Senegal (Grupo I) – New York / New Jersey Stadium
Martes 23 de Junio
00:00 hs: Jordania vs. Argelia (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium
14:00 hs: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Houston Stadium
17:00 hs: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Boston Stadium
20:00 hs: Croacia vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium
23:00 hs: R. D. del Congo vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de Junio
16:00 hs: Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver
16:00 hs: Bosnia vs. Qatar (Grupo B) – Seattle Stadium
19:00 hs: Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Miami Stadium
19:00 hs: Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Atlanta Stadium
22:00 hs: República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
22:00 hs: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Monterrey
Jueves 25 de Junio
17:00 hs: Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – New York / New Jersey Stadium
17:00 hs: Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Philadelphia Stadium
20:00 hs: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Dallas Stadium
20:00 hs: Japón vs. Suecia (Grupo F) – Kansas City Stadium
23:00 hs: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Los Angeles Stadium
23:00 hs: Paraguay vs. Australia (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de Junio
16:00 hs: Noruega vs. Francia (Grupo I) – Boston Stadium
16:00 hs: Senegal vs. Irak (Grupo I) – Toronto Stadium
21:00 hs: Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara
21:00 hs: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Houston Stadium
Sábado 27 de Junio
00:00 hs: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver
00:00 hs: Egipto vs. Irán (Grupo G) – Seattle Stadium
18:00 hs: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – New York / New Jersey Stadium
18:00 hs: Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Philadelphia Stadium
20:30 hs: Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Miami Stadium
20:30 hs: R. D. del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Atlanta Stadium
23:00 hs: Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Dallas Stadium
23:00 hs: Argelia vs. Austria (Grupo J) – Kansas City Stadium
Fixture de los 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28/06
- 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium - 16.00hs
Lunes 29/06
- 76 – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium -14.00hs
- 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium - 17.30hs
- 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey - 22.00hs
Martes 30/06
- 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium - 14.00hs
- 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium - 18.00hs
- 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México - 22-00hs
Miércoles 01/07
- 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium - 13.00hs
- 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium - 17.00hs
- 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium - 21.00hs
Jueves 02/07
- 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium - 16.00hs
- 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium - 20.00hs
- 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium - 22.30hs
Viernes 03/07
- 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver - 00.00hs
- 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium - 16.00hs
- 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium - 19.00hs
Fixture de octavos de final del Mundial 2026
Sábado 04/07
- 90 – Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium - 14.00hs
- 89 – Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium - 18.00hs
Domingo 05/07
- 91 – Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium - 17.00hs
- 92 – Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México - 21.00hs
Lunes 06/07
- 93 – Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium - 16.00hs
- 94 – Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium - 21.00hs
Martes 07/07
- 95 – Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium - 13.00hs
- 96 – Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver - 16.00hs
Fixture de cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 09/07
- 97 – Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium - 17.00hs
Viernes 10/07
- 98 – Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium - 16.00hs
Sábado 11/07
- 99 – Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium - 18.00hs
- 100 – Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium - 22.00hs
Fixture de semifinales del Mundial 2026
Martes 14/07
- 101 – Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium - 16.00hs
Miércoles 15/07
- 102 – Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium - 20.00hs
Partido por el tercer puesto del Mundial 2026
Sábado 18/07
- 103 – Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium -18.00hs
Final del Mundial 2026
Domingo 19/07
- 104 – Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium - 16.00hs
