El fixture completo del Mundial 2026, día por día

El Mundial 2026, primero con 48 selecciones, tendrá 104 partidos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. El detalle, día por día.

Arranca en junio el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá; primero con 48 equipos, y que tiene a la Selección Argentina en busca del sueño de defender el título, con un fixture apasionante, con 104 partidos y emociones durante más de un mes.

La acción comienza el jueves 11 de junio con el partido inaugural, y sigue con jornadas de cuatro partidos diarios durante las dos primeras jornadas de la fase de grupos; pasando a seis encuentros por día en la tercera jornada.

La Selección Argentina, en tanto, debuta el martes 16 de junio desde las 22 horas de la Argentina, ante Argelia.

El fixture de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Fixture fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de Junio

  • 16:00 hs: México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

  • 23:00 hs: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes 12 de Junio

  • 16:00 hs: Canadá vs. Bosnia (Grupo B) – Toronto Stadium

  • 22:00 hs: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Los Angeles Stadium

Sábado 13 de Junio

  • 01:00 hs: Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver

  • 16:00 hs: Qatar vs. Suiza (Grupo B) – San Francisco Bay Area Stadium

  • 19:00 hs: Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Nueva York / Nueva Jersey Stadium

  • 22:00 hs: Haití vs. Escocia (Grupo C) – Boston Stadium

Domingo 14 de Junio

  • 14:00 hs: Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Houston Stadium

  • 17:00 hs: Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Dallas Stadium

  • 20:00 hs: Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Philadelphia Stadium

  • 23:00 hs: Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey

Lunes 15 de Junio

  • 13:00 hs: España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Atlanta Stadium

  • 16:00 hs: Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Seattle Stadium

  • 19:00 hs: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium

  • 22:00 hs: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Los Ángeles Stadium

Martes 16 de Junio

  • 01:00 hs: Austria vs. Jordania (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

  • 16:00 hs: Francia vs. Senegal (Grupo I) – New York / New Jersey Stadium

  • 19:00 hs: Irak vs. Noruega (Grupo I) – Boston Stadium

  • 22:00 hs: Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Kansas City Stadium

Miércoles 17 de Junio

  • 14:00 hs: Portugal vs. R. D. del Congo (Grupo K) – Houston Stadium

  • 17:00 hs: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Dallas Stadium

  • 20:00 hs: Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium

  • 23:00 hs: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de Junio

  • 13:00 hs: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Atlanta Stadium

  • 16:00 hs: Suiza vs. Bosnia (Grupo B) – Los Angeles Stadium

  • 19:00 hs: Canadá vs. Qatar (Grupo B) – BC Place Vancouver

  • 22:00 hs: México vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes 19 de Junio

  • 01:00 hs: Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

  • 16:00 hs: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Seattle Stadium

  • 19:00 hs: Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Boston Stadium

  • 22:00 hs: Brasil vs. Haití (Grupo C) – Philadelphia Stadium

Sábado 20 de Junio

  • 01:00 hs: Japón vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey

  • 14:00 hs: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Houston Stadium

  • 17:00 hs: Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Toronto Stadium

  • 21:00 hs: Curazao vs. Ecuador (Grupo E) – Kansas City Stadium

Domingo 21 de Junio

  • 13:00 hs: España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Atlanta Stadium

  • 16:00 hs: Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Los Angeles Stadium

  • 19:00 hs: Cabo Verde vs. Uruguay (Grupo H) – Miami Stadium

  • 22:00 hs: Egipto vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – BC Place Vancouver

Lunes 22 de Junio

  • 14:00 hs: Argentina vs. Austria (Grupo J) – Dallas Stadium

  • 18:00 hs: Francia vs. Irak (Grupo I) – Philadelphia Stadium

  • 21:00 hs: Noruega vs. Senegal (Grupo I) – New York / New Jersey Stadium

Martes 23 de Junio

  • 00:00 hs: Jordania vs. Argelia (Grupo J) – San Francisco Bay Area Stadium

  • 14:00 hs: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Houston Stadium

  • 17:00 hs: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Boston Stadium

  • 20:00 hs: Croacia vs. Panamá (Grupo L) – Toronto Stadium

  • 23:00 hs: R. D. del Congo vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de Junio

  • 16:00 hs: Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver

  • 16:00 hs: Bosnia vs. Qatar (Grupo B) – Seattle Stadium

  • 19:00 hs: Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Miami Stadium

  • 19:00 hs: Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Atlanta Stadium

  • 22:00 hs: República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

  • 22:00 hs: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) – Estadio Monterrey

Jueves 25 de Junio

  • 17:00 hs: Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – New York / New Jersey Stadium

  • 17:00 hs: Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Philadelphia Stadium

  • 20:00 hs: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Dallas Stadium

  • 20:00 hs: Japón vs. Suecia (Grupo F) – Kansas City Stadium

  • 23:00 hs: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Los Angeles Stadium

  • 23:00 hs: Paraguay vs. Australia (Grupo D) – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de Junio

  • 16:00 hs: Noruega vs. Francia (Grupo I) – Boston Stadium

  • 16:00 hs: Senegal vs. Irak (Grupo I) – Toronto Stadium

  • 21:00 hs: Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara

  • 21:00 hs: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Houston Stadium

Sábado 27 de Junio

  • 00:00 hs: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver

  • 00:00 hs: Egipto vs. Irán (Grupo G) – Seattle Stadium

  • 18:00 hs: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – New York / New Jersey Stadium

  • 18:00 hs: Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Philadelphia Stadium

  • 20:30 hs: Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Miami Stadium

  • 20:30 hs: R. D. del Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Atlanta Stadium

  • 23:00 hs: Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Dallas Stadium

  • 23:00 hs: Argelia vs. Austria (Grupo J) – Kansas City Stadium

Fixture de los 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28/06

  • 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium - 16.00hs

Lunes 29/06

  • 76 – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium -14.00hs
  • 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium - 17.30hs
  • 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey - 22.00hs

Martes 30/06

  • 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium - 14.00hs
  • 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium - 18.00hs
  • 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México - 22-00hs

Miércoles 01/07

  • 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium - 13.00hs
  • 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium - 17.00hs
  • 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium - 21.00hs

Jueves 02/07

  • 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium - 16.00hs
  • 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium - 20.00hs
  • 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium - 22.30hs

Viernes 03/07

  • 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver - 00.00hs
  • 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium - 16.00hs
  • 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium - 19.00hs

Fixture de octavos de final del Mundial 2026

Sábado 04/07

  • 90 – Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium - 14.00hs
  • 89 – Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium - 18.00hs

Domingo 05/07

  • 91 – Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium - 17.00hs
  • 92 – Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México - 21.00hs

Lunes 06/07

  • 93 – Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium - 16.00hs
  • 94 – Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium - 21.00hs

Martes 07/07

  • 95 – Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium - 13.00hs
  • 96 – Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver - 16.00hs

Fixture de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 09/07

  • 97 – Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium - 17.00hs

Viernes 10/07

  • 98 – Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium - 16.00hs

Sábado 11/07

  • 99 – Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium - 18.00hs
  • 100 – Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium - 22.00hs

Fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14/07

  • 101 – Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium - 16.00hs

Miércoles 15/07

  • 102 – Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium - 20.00hs

Partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Sábado 18/07

  • 103 – Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium -18.00hs

Final del Mundial 2026

Domingo 19/07

  • 104 – Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium - 16.00hs

