Caso Scarlato: la AFA analiza sanciones deportivas para juveniles que usen la patria potestad

scarlato luca

“Es un chico con un buen nivel cultural, muy cariñoso. Pero, lógicamente, esto no lo define el nene. El nene quedó sujeto a lo que arreglan tanto el representante como sus padres”, sostuvo. Antes la madre de Luca Scarlato, Lorena Cuervo, salió a responder públicamente y apuntó directamente contra River. Explicó los motivos que, según su versión, llevaron a la decisión de emigrar y desligó de responsabilidades al representante Martín Guastadisegno, involucrado en otros casos similares en el pasado.

“Martín no tiene ningún interés económico en Luca, sino que es un interés afectivo porque me crié con él durante toda la infancia y lo quiere a Luca como si fuera un sobrino. Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”, relató la progenitora del chico.

Con este escenario, la AFA busca marcar un límite claro. La medida no tiene sanciones económicas, pero sí un fuerte peso simbólico y deportivo: quedar fuera del radar de las selecciones juveniles puede condicionar seriamente el desarrollo y la proyección internacional de los futbolistas que elijan ese camino.