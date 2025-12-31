Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla cardíaca: permanece en observación
El histórico futbolista fue operado de urgencia en San Pablo por una grave falla cardíaca detectada en un estudio de rutina y se encuentra fuera de peligro.
Roberto Carlos atravesó horas de gran preocupación este miércoles tras ser operado de urgencia en un hospital de San Pablo. La leyenda del fútbol brasileño acudió al centro médico para realizarse estudios por un trombo en la pierna izquierda y, durante los exámenes, los médicos detectaron un problema cardíaco de gravedad.
Ante el resultado de una resonancia magnética de cuerpo completo, los profesionales advirtieron que un porcentaje muy alto de su corazón no estaba funcionando correctamente, por lo que resolvieron avanzar de inmediato con una intervención quirúrgica.
La operación de urgencia y el estado de salud de Roberto Carlos
La cirugía consistió en la colocación de un catéter y se extendió por casi tres horas, cuando inicialmente estaba prevista para durar apenas cuarenta minutos. El procedimiento se prolongó debido a complicaciones surgidas durante la operación, aunque finalmente tuvo un desenlace favorable.
Tras la intervención, el propio Roberto Carlos llevó tranquilidad. “Ahora estoy bien, fue un susto grande”, declaró al diario AS de Madrid, confirmando que se encuentra fuera de peligro, aunque continuará internado para un seguimiento cercano.
Si bien el exlateral reside en España por sus funciones institucionales en el Real Madrid, se encontraba en Brasil disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y uno de sus hijos cuando ocurrió el episodio. La revisión, que tenía carácter rutinario, se transformó en un momento crítico para la familia del campeón del mundo en 2002.
Por precaución, los médicos determinaron que el exfutbolista de 52 años permanezca hospitalizado durante los próximos días, con el objetivo de monitorear su evolución y prevenir cualquier inconveniente adicional.
