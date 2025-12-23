Bernardo Romeo deja de ser el Coordinador de Selecciones Juveniles de AFA: el motivo

Romeo ocupaba un cargo prácticamente inédito en la organización del fútbol argentino. Como coordinador general de las selecciones juveniles, tuvo bajo su órbita la planificación integral de las distintas categorías formativas, una tarea estratégica en el proyecto que derivó en la consolidación de una camada histórica de futbolistas. Entre sus principales funciones estuvo la coordinación y definición de los cuerpos técnicos de cada selección juvenil, además de la conducción del departamento de scouting. Desde ese espacio se trabajó en la identificación y el seguimiento de jóvenes talentos, incluidos los llamados “europibes”, futbolistas con raíces argentinas formados en el exterior.