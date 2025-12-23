Bernardo Romeo deja de ser el Coordinador de Selecciones Juveniles de AFA: el motivo
El exdelantero finalizará su vínculo el 31 de diciembre tras seis años en el cargo y continuará su carrera con un proyecto deportivo en el exterior.
Luego de seis años en un rol clave dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino, Bernardo Romeo dará un paso al costado. El exgoleador de Estudiantes y San Lorenzo comunicó su decisión en primer término a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, y luego a las autoridades de la AFA, que aceptaron su salida.
Romeo ocupaba un cargo prácticamente inédito en la organización del fútbol argentino. Como coordinador general de las selecciones juveniles, tuvo bajo su órbita la planificación integral de las distintas categorías formativas, una tarea estratégica en el proyecto que derivó en la consolidación de una camada histórica de futbolistas. Entre sus principales funciones estuvo la coordinación y definición de los cuerpos técnicos de cada selección juvenil, además de la conducción del departamento de scouting. Desde ese espacio se trabajó en la identificación y el seguimiento de jóvenes talentos, incluidos los llamados “europibes”, futbolistas con raíces argentinas formados en el exterior.
Su gestión se desarrolló en paralelo al ciclo más exitoso de la Selección mayor, lo que permitió una articulación fluida entre juveniles y la Albiceleste, con una línea de trabajo común y una fuerte apuesta a la detección temprana de talentos.
La salida de Romeo no está vinculada a conflictos internos ni a un cambio de rumbo en la AFA, sino a una propuesta laboral en el extranjero que lo sedujo para continuar su carrera en un proyecto similar fuera del país.
Qué pasará con su reemplazo en la Selección Argentina
Por el momento, la única certeza es que la AFA deberá buscar un reemplazante para el cargo que quedará vacante a partir del 1° de enero. Sin embargo, no existe urgencia en la designación y, hasta ahora, no trascendieron nombres de posibles candidatos.
Mientras tanto, el cierre del ciclo de Bernardo Romeo marca el final de una etapa dentro de la estructura juvenil de la AFA, en la que el exdelantero tuvo un rol central en la organización, planificación y proyección de las futuras generaciones del fútbol argentino.
