Ganó la carrera San Silvestre 2025 y se descompensó por la ola de calor

El circuito incluyó además estaciones musicales con la participación de artistas urbanos.

Los Bomberos de la Ciudad, que cada año refrescan a los corredores desde sus camiones, también formaron parte de la maratón con tres dotaciones para ayudar a los participantes camión. El SAME estuvo presente con seis ambulancias y 35 socorristas con Desfibrilador Externo Automático (DEA) se hicieron presentes por prevención.

Según se informó, hubo varios puestos de hidratación con agua y bebidas isotónicas, tanto a lo largo del recorrido como en el punto de llegada.

Con motivo de la carrera, varias avenidas del centro porteño permanecieron cortadas desde las primeras horas de la mañana.