Ganó la carrera San Silvestre 2025 y se descompensó por la ola de calor
La maratón de 8 kilómetros se realizó en medio de la ola de calor. El ganador llegó y se descompensó.
En medio de la ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles se llevó a cabo la tradicional carrera San Silvestre Buenos Aires de 8 kilómetros. El ganador fue Laureano Rosa, reconocido atleta mendocino, quien tuvo que ser asistido en la carpa médica.
La carrera comenzó a las 8 de la mañana, con el punto de largada ubicado a metros del Obelisco y continuó por las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Independencia, la 9 de Julio y Belgrano con dirección a la Casa Rosada. Luego subieron por Avenida de Mayo para de nuevo tomar por la 9 de Julio hasta la llegada.
En esta ocasión el evento contó con la participación de Juanse, un símbolo del rock nacional y líder de la banda Ratones Paranoicos, quien realizó un show en la previa a la largada.
Laureano Rosa, un reconocido maratonista mendocino, fue el ganador de la carrera: tardó 24 minutos en hacer los 8 kilómetros del recorrido mientras la temperatura superaba los 30°C. Según informaron en C5N, el runner tuvo que ser asistido en la carpa médica de la Cruz Roja.
En tanto, Nélida Peñaflor, una atleta de élite oriunda de Santiago del Estero, fue la primera mujer en llegar. “Es un año maravilloso para mí. Estar en este evento es un lujo”, pronunció aunque no dejó de mencionar el calor y la humedad que afectó a varios corredores.
El circuito incluyó además estaciones musicales con la participación de artistas urbanos.
Los Bomberos de la Ciudad, que cada año refrescan a los corredores desde sus camiones, también formaron parte de la maratón con tres dotaciones para ayudar a los participantes camión. El SAME estuvo presente con seis ambulancias y 35 socorristas con Desfibrilador Externo Automático (DEA) se hicieron presentes por prevención.
Según se informó, hubo varios puestos de hidratación con agua y bebidas isotónicas, tanto a lo largo del recorrido como en el punto de llegada.
Con motivo de la carrera, varias avenidas del centro porteño permanecieron cortadas desde las primeras horas de la mañana.
