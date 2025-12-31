Edinson Cavani ilusionó a Boca: "Me siento con fuerzas para levantar la Séptima"

cavani gol errado alianza lima 1

Más allá de esos golpes, Cavani insiste en que el sueño sigue intacto. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, también aprovechó para ser categórico sobre su futuro. Ante la consulta sobre una eventual vuelta al fútbol uruguayo para el cierre de su carrera, despejó cualquier duda y ratificó lo que ya había deslizado en otras oportunidades: “Ya dije que me quiero retirar en Boca y es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Soy de respetar mi palabra y así va a ser...”.

Así, entre vinos, descanso y reflexión, Cavani vuelve a encender la ilusión del hincha xeneize, convencido de que todavía tiene fuerzas y ambición para ir en busca del título más deseado.