Edinson Cavani ilusionó a Boca: "Me siento con fuerzas para levantar la Séptima"
De vacaciones en Uruguay y enfocado en nuevos proyectos personales, el delantero habló con optimismo sobre lo que viene y reafirmó su deseo de cerrar su carrera vistiendo la camiseta xeneize.
Edinson Cavani atraviesa días de descanso en Uruguay, pero lejos de mostrarse desconectado del fútbol, dejó en claro que su cabeza ya está puesta en lo que viene. En Punta del Este, en el marco de la presentación de una nueva cepa de su emprendimiento Cavani Wines, el delantero de Boca se mostró revitalizado y con un discurso cargado de confianza, decidido a dejar atrás una temporada adversa y a encarar el 2026 con energías renovadas.
El Matador viene de un año complejo en lo futbolístico, probablemente el más difícil desde su llegada al Xeneize. Sin embargo, sus palabras transmitieron convicción y optimismo. “Va a ser un gran año”, aseguró en una de sus primeras apariciones públicas durante las vacaciones, dejando entrever que el foco está puesto en una revancha personal y colectiva. Esa expectativa creció aún más cuando se refirió al gran objetivo de Boca para la próxima temporada: la Copa Libertadores.
Durante el evento, Cavani fue consultado nuevamente sobre sus aspiraciones para el año entrante y no dudó en remarcar la importancia de la competencia continental. “Ilusiones, las mejores. Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de lo que va a ser la nueva temporada”, afirmó, marcando la hoja de ruta del plantel.
Pero el momento más resonante llegó cuando habló desde lo personal y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo Boca: “¿Con qué fuerzas encaro el desafío? Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca. Con ese fin siempre trabajamos...”. Desde su desembarco en el club, el delantero uruguayo nunca ocultó su deseo de conquistar un título con Boca, y especialmente la Libertadores.
La final de 2023 frente a Fluminense, en el Maracaná, representó su oportunidad más cercana, aunque el desenlace fue amargo y su actuación quedó bajo la lupa. A eso se sumó la frustración de la temporada siguiente, con la temprana eliminación ante Alianza Lima en la fase previa, marcada por una ocasión fallida que terminó siendo decisiva.
Más allá de esos golpes, Cavani insiste en que el sueño sigue intacto. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, también aprovechó para ser categórico sobre su futuro. Ante la consulta sobre una eventual vuelta al fútbol uruguayo para el cierre de su carrera, despejó cualquier duda y ratificó lo que ya había deslizado en otras oportunidades: “Ya dije que me quiero retirar en Boca y es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Soy de respetar mi palabra y así va a ser...”.
Así, entre vinos, descanso y reflexión, Cavani vuelve a encender la ilusión del hincha xeneize, convencido de que todavía tiene fuerzas y ambición para ir en busca del título más deseado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario