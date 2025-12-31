Lucas Pratto cuestionó la salida de los héroes de Madrid en River y analizó el ciclo Gallardo

De todos modos, el delantero dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene. Convencido del potencial del club y del cuerpo técnico, proyectó una recuperación para la próxima temporada: “Estoy seguro de que el próximo año River y Marcelo van a tener una temporada mucho mejor”.

lucas pratto river.jpg El "modo oso" de Lucas Pratto en la final de la Copa Libertadores 2018 que ganó River

El futuro de Lucas Pratto y la chance del Ascenso

En paralelo, el delantero habló de su presente personal y confirmó que su ciclo en Sarmiento ya está cerrado. Explicó que su prioridad es seguir compitiendo al máximo nivel y que evalúa opciones tanto en la Primera División como en equipos que disputen la Copa Libertadores.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de bajar de categoría y se refirió puntualmente al interés de Chacarita. “Es un gigante del Ascenso que merece estar en Primera. Si no aparece otra cosa, tienen prioridad”, afirmó, dejando abierta la puerta a un nuevo desafío.

Por último, el Oso dejó en claro que la motivación sigue siendo clave en esta etapa de su carrera. “No le cierro las puertas a ningún club. Soy muy competitivo, aunque también pongo en la balanza la Libertadores”, concluyó, mientras define los próximos pasos de su futuro futbolístico.