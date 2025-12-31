Lucas Pratto cuestionó la salida de los héroes de Madrid en River y analizó el ciclo Gallardo
El delantero criticó el adiós de los héroes de Madrid en River, analizó el ciclo del entrenador y habló de su futuro, con el Ascenso como alternativa.
Con una carrera extensa y marcada por títulos y partidos inolvidables, Lucas Pratto volvió a tomar protagonismo con declaraciones fuertes. A los 37 años y ya desvinculado de Sarmiento, el delantero aseguró que mantiene intactas las ganas de competir y dejó una mirada crítica sobre el cierre de ciclo de varios referentes históricos de River.
En diálogo con Radio Continental, el atacante puso el foco en la salida de los futbolistas que fueron clave en la Copa Libertadores 2018, conquistada ante Boca en Madrid, y marcó diferencias entre el peso simbólico de esos jugadores y la forma en que se dio su despedida del club.
Pratto fue contundente al referirse al final de etapa de varios referentes del plantel campeón de América. “La despedida de Enzo Pérez no fue ideal. A Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez se los tendría que haber despedido de otra manera”, sostuvo el delantero, al remarcar la importancia que tuvieron en uno de los momentos más gloriosos de la historia reciente de River.
Además, el exatacante del Millonario analizó el rendimiento del equipo durante el último año y apuntó a la falta de continuidad. “Fue un año turbulento por tantos cambios y por no mantener la línea. No se encontró el equipo y eso se notó en el rendimiento”, expresó, en referencia a las modificaciones constantes en el funcionamiento y los nombres.
Consultado sobre el rol de Marcelo Gallardo y si el entrenador falló al intentar repetir fórmulas del pasado, Pratto eligió un tono más moderado. Consideró que los contextos no son los mismos y que el plantel actual requiere otro tipo de lectura futbolística: “Capaz antes los jugadores se adaptaban mejor a esa idea y ahora hay que jugar de otra manera”.
De todos modos, el delantero dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene. Convencido del potencial del club y del cuerpo técnico, proyectó una recuperación para la próxima temporada: “Estoy seguro de que el próximo año River y Marcelo van a tener una temporada mucho mejor”.
El futuro de Lucas Pratto y la chance del Ascenso
En paralelo, el delantero habló de su presente personal y confirmó que su ciclo en Sarmiento ya está cerrado. Explicó que su prioridad es seguir compitiendo al máximo nivel y que evalúa opciones tanto en la Primera División como en equipos que disputen la Copa Libertadores.
Sin embargo, no descartó la posibilidad de bajar de categoría y se refirió puntualmente al interés de Chacarita. “Es un gigante del Ascenso que merece estar en Primera. Si no aparece otra cosa, tienen prioridad”, afirmó, dejando abierta la puerta a un nuevo desafío.
Por último, el Oso dejó en claro que la motivación sigue siendo clave en esta etapa de su carrera. “No le cierro las puertas a ningún club. Soy muy competitivo, aunque también pongo en la balanza la Libertadores”, concluyó, mientras define los próximos pasos de su futuro futbolístico.
