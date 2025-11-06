Faustino Oro se despidió del Mundial de Ajedrez con una actuación brillante ante una estrella

El encuentro entre Oro y Vidit se resolvió tras una serie de partidas tan intensas como equilibradas. Luego de igualar las dos partidas clásicas disputadas entre martes y miércoles, el argentino forzó la definición en partidas rápidas, en las que cayó por 1,5 a 0,5. En total, los enfrentamientos entre ambos se extendieron por casi siete horas de juego, con 155 movimientos en total, un registro impresionante para un jugador tan joven frente a un rival con experiencia en Olimpiadas, ciclos de Candidatos y otras Copas del Mundo.