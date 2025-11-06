La Selección Argentina venció a Túnez y aseguró su lugar en la próxima fase del Mundial Sub-17
Con un gol de Facundo Jainikoski, el equipo de Diego Placente logró un triunfo clave que lo clasificó a los octavos de final.
La Selección Argentina Sub-17 sigue avanzando con paso firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. En un duelo parejo y exigente, el conjunto dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 a Túnez con un gol de Facundo Jainikoski y consiguió la clasificación anticipada a la siguiente ronda. El equipo nacional mostró solidez, paciencia y un fútbol cada vez más maduro, consolidando su identidad y su protagonismo en el certamen juvenil.
Desde el inicio, Argentina asumió el control del juego. Con la pelota como aliada y un esquema ofensivo bien plantado, el combinado albiceleste dominó a su rival, aunque le costó romper la resistencia del arquero Bouaskar, una de las figuras del primer tiempo.
De Martis y Esquivel fueron los más punzantes en el ataque nacional, generando las chances más claras antes del descanso. Primero, el delantero tuvo una inmejorable oportunidad con un remate que dio en la unión del palo y el travesaño. Luego, Esquivel probó de zurda dentro del área, pero nuevamente el guardameta tunecino respondió con solvencia.
Túnez, por su parte, se mostró ordenado y apostó al contragolpe. En la primera parte, apenas inquietó con un cabezazo de Mazen Slema que se fue desviado. Su estrategia de esperar atrás y salir rápido no le dio resultado ante la presión alta de los argentinos, que manejaron los tiempos del encuentro y llegaron más enteros al complemento.
En el segundo tiempo, los cambios de Placente resultaron determinantes. El ingreso de Facundo Jainikoski y Uriel Ojeda le dio frescura y velocidad al ataque. A los 22 minutos, llegó el merecido gol: Jainikoski recibió en la puerta del área, se acomodó y sacó un remate cruzado y rasante que se metió pegado al palo derecho del arquero. La jugada desató el festejo del banco argentino y sentenció el rumbo del partido.
Después del gol, la Albiceleste pudo ampliar la ventaja con varios intentos de Ojeda y De Martis, aunque la fortuna no los acompañó. Incluso, Jainikoski volvió a rozar el segundo tanto con un potente disparo que se estrelló en el travesaño. En el arco propio, el guardameta Alber Castelau tuvo una intervención clave cuando le ganó un mano a mano a Tayechi, evitando el empate tunecino.
Con esta victoria, Argentina sumó tres puntos vitales y se aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial Sub 17, demostrando un crecimiento constante en todas sus líneas. Placente celebró la solidez del grupo y el compromiso de sus jugadores, mientras el plantel ya piensa en el próximo desafío, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en tierras qataríes.
El gol de la victoria para los pibes ante Túnez fue de Jainikoski
Cómo llegaron la Sub-17 de Argentina y Túnez a este partido
Los dirigidos por Diego Placente llegan con el ánimo en alza luego del estreno triunfal frente a Bélgica, donde lograron imponerse 3-2 tras revertir el marcador en un final cargado de emoción. A partir de esa victoria, el plantel argentino busca consolidar su rendimiento y sumar nuevamente de a tres para sellar cuanto antes su pase a los dieciseisavos de final.
El objetivo principal del seleccionado es ambicioso: conquistar por primera vez el título mundial de la categoría. Para eso, la estrategia apunta a cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto antes del cierre ante Fiyi, el rival más accesible del Grupo D. Una victoria frente a los africanos no solo significaría la clasificación anticipada, sino también la posibilidad de disputar el liderazgo de la zona y obtener un cruce más favorable en la siguiente ronda.
Túnez, sin embargo, llega con un impulso similar. En su debut goleó 6-0 a Fiyi y demostró solidez tanto en defensa como en ataque. Las “Águilas de Cartago” clasificaron al Mundial luego de superar una exigente eliminatoria africana, en la que dejaron atrás a potencias como Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El equipo árabe se presenta como uno de los rivales más peligrosos y también apunta a asegurar su boleto a la próxima fase.
Argentina vs Túnez: las formaciones
- Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.
- Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.
Argentina vs Túnez: otros datos
- Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha.
- Árbitro: Andrea Colombo.
- Hora: 10.30 (Argentina).
- TV: TV Pública y DSports.
