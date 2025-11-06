La Selección Argentina venció a Túnez y aseguró su lugar en la próxima fase del Mundial Sub-17

seleccion argentina sub 17 segunda fecha mundial

Después del gol, la Albiceleste pudo ampliar la ventaja con varios intentos de Ojeda y De Martis, aunque la fortuna no los acompañó. Incluso, Jainikoski volvió a rozar el segundo tanto con un potente disparo que se estrelló en el travesaño. En el arco propio, el guardameta Alber Castelau tuvo una intervención clave cuando le ganó un mano a mano a Tayechi, evitando el empate tunecino.

Con esta victoria, Argentina sumó tres puntos vitales y se aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial Sub 17, demostrando un crecimiento constante en todas sus líneas. Placente celebró la solidez del grupo y el compromiso de sus jugadores, mientras el plantel ya piensa en el próximo desafío, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en tierras qataríes.

El gol de la victoria para los pibes ante Túnez fue de Jainikoski

Embed #Sub17 Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC



La jugada de Jainikoski para romper el ceropic.twitter.com/iX0THZeqFY — Selección Argentina (@Argentina) November 6, 2025

Cómo llegaron la Sub-17 de Argentina y Túnez a este partido

Los dirigidos por Diego Placente llegan con el ánimo en alza luego del estreno triunfal frente a Bélgica, donde lograron imponerse 3-2 tras revertir el marcador en un final cargado de emoción. A partir de esa victoria, el plantel argentino busca consolidar su rendimiento y sumar nuevamente de a tres para sellar cuanto antes su pase a los dieciseisavos de final.

El objetivo principal del seleccionado es ambicioso: conquistar por primera vez el título mundial de la categoría. Para eso, la estrategia apunta a cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto antes del cierre ante Fiyi, el rival más accesible del Grupo D. Una victoria frente a los africanos no solo significaría la clasificación anticipada, sino también la posibilidad de disputar el liderazgo de la zona y obtener un cruce más favorable en la siguiente ronda.

Túnez, sin embargo, llega con un impulso similar. En su debut goleó 6-0 a Fiyi y demostró solidez tanto en defensa como en ataque. Las “Águilas de Cartago” clasificaron al Mundial luego de superar una exigente eliminatoria africana, en la que dejaron atrás a potencias como Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El equipo árabe se presenta como uno de los rivales más peligrosos y también apunta a asegurar su boleto a la próxima fase.

Argentina vs Túnez: las formaciones

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.

Argentina vs Túnez: otros datos

Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha.

Aspire Zone (cancha 5), Doha. Árbitro: Andrea Colombo.

Andrea Colombo. Hora: 10.30 (Argentina).

10.30 (Argentina). TV: TV Pública y DSports.