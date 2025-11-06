La contundente frase de Leandro Paredes sobre el Superclásico en la Bombonera
El mediocampista de Boca habló en la previa del duelo ante River y aseguró que el clásico es único. Dijo que el Xeneize solo piensa en sí mismo y destacó la importancia de ganar en casa.
El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, expresó sus sensaciones en la antesala del Superclásico ante River que se disputará este domingo a las 16:30 en la Bombonera. En la conferencia de prensa organizada por la AFA en Ezeiza, el jugador aseguró que vive el encuentro con una mezcla de emoción y compromiso.
“Es especial, es uno de los más importantes de mi carrera. Soñé mucho tiempo con volver a mi club”, reconoció el futbolista surgido en las inferiores del Xeneize, que regresó esta temporada tras su paso por Europa. El campeón del mundo subrayó que el equipo está enfocado únicamente en su propio rendimiento: “Pensamos solamente en nosotros y tratar de quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos”.
El conjunto de Claudio Úbeda arriba al clásico en un buen momento, luego del triunfo agónico por 2-1 frente a Estudiantes en La Plata. Con 23 puntos, Boca es líder de la Zona A, producto de seis victorias, cinco empates y tres derrotas. Del otro lado, River buscará recuperarse tras la caída por 1-0 ante Gimnasia. El Millonario suma 21 puntos en la Zona B, con seis triunfos, tres empates y cinco derrotas, lo que lo ubica en la sexta posición.
Leandro Paredes y la ilusión de volver a festejar en casa
El volante también destacó el valor simbólico que tiene disputar el clásico en La Bombonera: “Es uno de los más importantes del mundo junto a Real Madrid y Barcelona. El poder ganar el domingo será importante para todos. Lo va a ver todo el mundo. Haremos todo para que el resultado quede en casa”.
Además, reconoció que atraviesa un rol diferente en el equipo y que lo disfruta al máximo: “Estoy ocupando otro rol en el equipo, más importante. Lo voy a disfrutar. No es un partido más”. Sobre los objetivos de la temporada, Paredes fue claro: “Clasificar a la Copa Libertadores es uno de los objetivos que tenemos”.
La probable formación de Boca para el Superclásico ante River
De cara al Superclásico, el entrenador Diego Martínez tiene casi definido el once titular: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel. El encuentro se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.
