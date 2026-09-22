Censura en Independiente: el club prohibió el ingreso a los periodistas de un medio partidario
Los integrantes de Muy CAI informaron que la dirigencia les vetó el acceso a todos los predios de la institución. El repudio de los comunicadores y el impacto en el mundo Rojo.
El clima político y mediático en Avellaneda sumó un capítulo de máxima tensión. El equipo periodístico de Muy Independiente, uno de los programas partidarios más escuchados del entorno del Rojo, lanzó una durísima denuncia pública contra la comisión directiva tras ser notificados de una prohibición absoluta para ingresar a las instalaciones del club.
La medida alcanza a todo el staff del ciclo que se emite de lunes a viernes de 10 a 12, encabezado entre otros comunicadores por el reconocido periodista Renato Della Paolera. Según detallaron a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la restricción no solo aplica para las transmisiones del programa partidario, sino que se extiende a la labor que cada uno de ellos realiza para otros medios de comunicación nacionales.
Escándalo en Independiente, censura a periodistas y prohibición de ingreso a los predios
La respuesta del medio partidario no tardó en llegar y generó una fuerte repercusión entre los socios e hinchas. "Repudiamos este acto de censura y le decimos a nuestros seguidores hinchas de Independiente que estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos diariamente informando y opinando sobre la actualidad de nuestro club", manifestaron de forma contundente en sus canales oficiales.
En el mismo texto, los profesionales marcaron una postura inflexible ante la decisión adoptada por las autoridades de la institución de Avellaneda: "Esta medida, ni ninguna otra de este estilo, nos hará callar ni apartar de nuestros principios, priorizando siempre nuestra honestidad intelectual y el compromiso con nuestro público".
El episodio reabre el debate sobre la relación entre las dirigencias del fútbol argentino y el periodismo partidario, un actor clave en el día a día de las instituciones. Hasta el momento, desde la comisión directiva del Rey de Copas no se emitió ningún comunicado oficial para argumentar la decisión adoptada contra el equipo de trabajo, por lo que se aguarda una respuesta institucional en las próximas horas para aclarar los motivos del veto.
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