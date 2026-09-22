Censura en Independiente: el club prohibió el ingreso a los periodistas de un medio partidario

El episodio reabre el debate sobre la relación entre las dirigencias del fútbol argentino y el periodismo partidario, un actor clave en el día a día de las instituciones. Hasta el momento, desde la comisión directiva del Rey de Copas no se emitió ningún comunicado oficial para argumentar la decisión adoptada contra el equipo de trabajo, por lo que se aguarda una respuesta institucional en las próximas horas para aclarar los motivos del veto.