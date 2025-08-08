Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Central Córdoba

El conjunto rosarino, dirigido por Cristian Fabbiani, inició el certamen con una victoria ante Independiente Rivadavia, pero no logró sostener ese envión: cayó en su estadio frente a Banfield y, más tarde, igualó sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata. Estos resultados lo dejaron momentáneamente fuera de la zona de playoffs, a solo un punto del octavo puesto.