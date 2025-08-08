Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 en la Zona A, Newell’s Old Boys recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes, a las 21, en el Estadio Marcelo Bielsa en un partido con mucho en juego.
El conjunto rosarino, dirigido por Cristian Fabbiani, inició el certamen con una victoria ante Independiente Rivadavia, pero no logró sostener ese envión: cayó en su estadio frente a Banfield y, más tarde, igualó sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata. Estos resultados lo dejaron momentáneamente fuera de la zona de playoffs, a solo un punto del octavo puesto.
En la tabla anual, se encuentra a ocho unidades del último cupo clasificatorio para la Copa Sudamericana, por lo que una buena racha en el Clausura es esencial para mantener vivas sus chances internacionales.
Por su parte, el Ferroviario vive un presente más sólido en este inicio de semestre. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan dos empates y una victoria importante frente a Defensa y Justicia, lo que los ubica en puestos de clasificación a los playoffs.
Newell's vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario