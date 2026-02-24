Central Córdoba venció 2-0 a Talleres en Santiago por la fecha 7

En Santiago del Estero, Central Córdoba consiguió un triunfo clave en el marco de una nueva jornada del fútbol argentino. El Ferroviario se hizo fuerte como local y aprovechó sus momentos para quedarse con los tres puntos. Los goles llegaron por intermedio de Barrera y Michael Santos, dos futbolistas que supieron vestir la camiseta del conjunto cordobés y que esta vez fueron determinantes en el resultado.