Central Córdoba venció 2-0 a Talleres en Santiago por la fecha 7
El Ferroviario derrotó 2-0 a Talleres en el Madre de Ciudades por la fecha 7 del Torneo Apertura, con goles de Diego Barrera y Michael Santos.
Central Córdoba se impuso 2-0 ante Talleres en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 7 del Torneo Apertura. Diego Barrera y Michael Santos, ambos con pasado en la T, marcaron los goles del Ferroviario.
En Santiago del Estero, Central Córdoba consiguió un triunfo clave en el marco de una nueva jornada del fútbol argentino. El Ferroviario se hizo fuerte como local y aprovechó sus momentos para quedarse con los tres puntos. Los goles llegaron por intermedio de Barrera y Michael Santos, dos futbolistas que supieron vestir la camiseta del conjunto cordobés y que esta vez fueron determinantes en el resultado.
Con esta victoria, Central Córdoba alcanzó las 8 unidades en la Zona A y tomó aire en la tabla. El equipo santiagueño mostró solidez y supo administrar la ventaja ante un rival que no encontró respuestas. Por su parte, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, dejó pasar una buena oportunidad de seguir sumando y quedó sexto con 10 puntos, perdiendo terreno en la pelea por los primeros puestos del grupo.
Diego Barrera abrió el marcador para el equipo local:
Michael Santos liquidó el encuentro:
Central Córdoba vs. Talleres: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Talleres: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Central Córdoba vs. Talleres: otros datos
- Hora: 19:45.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Luis Lobo Medina.
- TV: TNT Sports Premium.
