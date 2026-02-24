MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026

Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Central Córdoba será local ante Talleres de Córdoba este martes desde las 19:45 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El Ferroviario viene golpeado. Fue eliminado en la primera fase de la Copa Argentina tras caer por penales frente a Gimnasia de Jujuy, competencia en la que supo consagrarse campeón. En el ámbito local tampoco logró estabilidad: perdió 2-0 ante Instituto en Córdoba y luego igualó sin goles con Tigre en Santiago del Estero.

En contraste, la T atraviesa un presente alentador. Llega tras imponerse 1-0 a Rosario Central en Arroyito y suma cuatro encuentros oficiales sin derrotas, entre Liga Profesional y Copa Argentina. La regularidad y la solidez defensiva se han convertido en sus principales cartas de presentación en este inicio de temporada.

talleres central cordoba.jpg

Formaciones de Central Córdoba vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026

  • Central Córdoba: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
  • Talleres: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Talleres

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

