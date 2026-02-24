Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Central Córdoba será local ante Talleres de Córdoba este martes desde las 19:45 en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El Ferroviario viene golpeado. Fue eliminado en la primera fase de la Copa Argentina tras caer por penales frente a Gimnasia de Jujuy, competencia en la que supo consagrarse campeón. En el ámbito local tampoco logró estabilidad: perdió 2-0 ante Instituto en Córdoba y luego igualó sin goles con Tigre en Santiago del Estero.
En contraste, la T atraviesa un presente alentador. Llega tras imponerse 1-0 a Rosario Central en Arroyito y suma cuatro encuentros oficiales sin derrotas, entre Liga Profesional y Copa Argentina. La regularidad y la solidez defensiva se han convertido en sus principales cartas de presentación en este inicio de temporada.
Formaciones de Central Córdoba vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
- Central Córdoba: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Talleres: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario