Torneo Apertura 2026: Instituto superó 2-0 a Central Córdoba y logró su primer triunfo
Con goles de Matías Fonseca y Alex Luna, la Gloria liquidó el partido en el primer tiempo. Alcanzó los cuatro puntos en la zona A del Torneo Apertura.
Instituto de Córdoba se hizo fuerte ante su gente y derrotó a Central Córdoba por 2 a 0 en el estadio Juan Domingo Perón. El encuentro, válido por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, tuvo a un dueño de casa contundente que logró resolver el pleito durante la primera mitad.
Los encargados de darle la alegría a la hinchada local fueron los delanteros Matías Fonseca y Alex Luna, quien selló el resultado final mediante la ejecución de un tiro penal.
Respiro en la tabla de posiciones
Con esta victoria, la "Gloria" consiguió su primer triunfo en lo que va del año y logró engrosar su cosecha a cuatro puntos. Este resultado le permitió acomodarse en el duodécimo puesto de la zona A.
Por la vereda de enfrente, el "Ferroviario" no pudo sumar de visitante y quedó relegado a la decimotercera posición, manteniendo la misma cantidad de unidades que el conjunto cordobés.
La agenda de la próxima fecha en el Torneo Apertura 2026
El calendario no da tregua y ambos equipos ya tienen la mente puesta en la sexta jornada:
Instituto: Volverá a jugar en su estadio cuando reciba a Atlético Tucumán el próximo jueves 19 de febrero a las 19:30 horas.
Central Córdoba: El equipo dirigido por Lucas Pusineri intentará recuperarse ante su público cuando sea local frente a Tigre, el sábado 21 a partir de las 21:30 horas.
