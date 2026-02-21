Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026.
Central Córdoba y Tigre se medirán este sábado, desde las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 6 del Apertura 2026. Es un duelo de realidades opuestas, ya que el Ferroviario apenas ganó un partido y quedó eliminado de la Copa Argentina; mientras que el Matador está invicto y viene de avanzar en el torneo más federal del país.
No es el mejor arranque de temporada para el Central Córdoba de Lucas Pusineri. El Ferroviario, además de que ya quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante Gimnasia (J), acumula apenas 4 puntos en 5 fechas disputadas. Su único triunfo hasta el momento fue ante Unión, en Santiago del Estero, por ende, buscará hacerse fuerte de local otra vez, ante el Matador.
Todo lo contrario, el presente que está atravesando Tigre, uno de los pocos invictos hasta el momento. El conjunto de Victoria viene de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de derrotar 2-0 al siempre pintoresco Claypole y se enfrentará a Independiente Rivadavia. En el Apertura, al inicio de la fecha, es el líder de la zona B con 13 puntos, producto de 4 triunfos y 1 empate.
Formaciones del encuentro
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
