Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ferroviario", con Sebastián Domínguez como flamante DT, busca su primer triunfo en el torneo. Juegan este jueves a las 21:15. Los detalles en la nota.
Central Córdoba buscará recuperarse este jueves, cuando reciba a Atlético Tucumán desde las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El "Ferroviario" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en la primera fecha y buscará recuperarse ante su gente.
El encuentro, además, marcará el debut de Sebastián Domínguez como entrenador de Central Córdoba, luego de asumir en reemplazo de Lucas Pusineri. El exdefensor afrontará un nuevo desafío en su carrera tras sus pasos por Tigre, Vélez y club Deportivo Garcilaso de Perú.
Por su parte, el "Decano" llega al encuentro luego de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará conseguir su primera victoria del campeonato y sumar de a tres en Santiago del Estero frente a un rival que también necesita recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada.
Formaciones de Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Interzonal
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Brian Ferreyra.
- TV: TNT Sports.
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