Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Atlético Tucumán viene de empatar ante Independiente Rivadavia.

Por su parte, el "Decano" llega al encuentro luego de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará conseguir su primera victoria del campeonato y sumar de a tres en Santiago del Estero frente a un rival que también necesita recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada.