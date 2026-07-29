Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Abren la tercera fecha en Córdoba, donde el elenco comandado por Rubén Forastello busca su segundo triunfo en el torneo. Juegan este sábado a las 15:30.
La tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 comenzará este sábado con el cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y Banfield. El partido será televisado por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como el encargado de impartir justicia.
El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio Antonio Candini, en Córdoba, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos para afirmarse en el arranque del campeonato.
El elenco cordobés llega con tres unidades luego de un inicio irregular. En su debut derrotó 1 a 0 a Tigre como local, pero en la segunda jornada sufrió una dura caída por 3 a 0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, resultado que lo dejó con un saldo de una victoria y una derrota en sus dos primeras presentaciones.
Banfield, por su parte, también suma tres puntos en el certamen. El "Taladro" comenzó el Clausura con una derrota por 1 a 0 frente a Huracán como visitante, pero reaccionó en la fecha pasada con un trabajado triunfo por 3 a 2 sobre Sarmiento en el Florencio Sola.
Formaciones de Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
- Hora: 15:30.
- Estadio: Antonio Candini.
- Árbitro: Jorge Baliño.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: TNT Sports.
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